"Це дуже важливо для усієї України": легенда баскетболу закликав дати можливість "Будівельнику" зіграти у Лізі чемпіонів

Відомий естонський баскетболіст, який ставав чемпіоном світу і тренував збірну Фінляндії, Гейно Енден підтримав ініціативу надати найтитулованішому клубу України "Будівельнику" місце в груповому раунді Ліги чемпіонів сезону 2022/23.

Легендарний баскетболіст Гейно Енден вважає, що прохання Федерації баскетболу України до FIBA надати "Будівельнику" wild-card в груповому раунді Ліги чемпіонів має бути виконане.

На його думку, це дуже важливо було б для усієї України та українців в період війни.

"Будівельник Київ" має величезну історію, і клуб завжди демонстрував відмінний рівень гри. Беручи до уваги ситуацію, яка склалася сьогодні у світі, я на 100% підтримаю ідею про те, що "Будівельник Київ" має отримати wild-card у Європейській Лізі Чемпіонів. Це дуже важливо для усієї України та українців у ці складні часи, тому що спорт і культура допомагають людям впоратися зі складнощами та скрутними часами, дають їм надію, підтримку і все, що їм необхідно. І, звичайно, зараз у клубу не має можливості тренуватися. Вони хочуть це зробити. І я не маю жодних сумнівів, що вони будуть у хорошій формі, тому що увесь час у них був професійний персонал, тренери и гравці. Знову ж таки, я підтримаю таке рішення. Вони отримають wild-card наступного сезону", - зазначив він.

Нагадаємо, литовський баскетболіст і тренер Вальдемарас Хомічюс вважає, що баскетбол України повинен бути представлений на європейській арені.

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