"Це фантастика": жертва Ломаченка пророкує Усику місце у міжнародному залі боксерської слави

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Ентоні Кролла поділився враженнями від реваншу володаря титулів WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 KO) та Ентоні Джошуа (24-3, 22 KO).

"Я вважаю, що це був набагато кращий бій, ніж перший. Це був фантастичний поєдинок надважковаговиків, але за зрозумілих причин ми більше обговорюємо події, що відбувалися після бою і це справжній сором. На мою думку, Джошуа атакував корпус дуже добре. Він провів чудовий 9-й раунд... але потім Усик вийшов і зробив те, на що здатні всі видатні чемпіони - прикусив капу і видав фантастичний фініш. 10-й раунд Усика - це фантастика. Він довів, що стане членом залу слави в майбутньому.

Джошуа програв одному з найкращих боксерів планети Олександру Усику, але інші великі битви нього все ще попереду. Добре відомо, що в Ей Джея велика угода з DAZN, тож він буде продовжувати битися. Думаю, тепер на Джошуа буде менше тиску. В нього попереду процес відновлення, але це не соромно. Його побив великий боксер", - цитує Кроллу Boxing Social.

Також Кролла назвав імовірного наступного суперника Ей Джея.

"Щодо наступного опонента Джошуа, то це може бути Ділліан Вайт, також називається Дерек Чісора. У важкій вазі є й інші топові боксери. Як на мене, ім'я майбутнього суперника ЕйДжея було названо і на думку багатьох він багато зробив проти Хрговича - це Чжан. Це гучна вивіска, яку можна влаштувати", - вважає колишній боксер.

На професійному рівні Кролла провів 45 поєдинків, у яких здобув 35 перемог (13 нокаутів), зазнав сімох поразок та тричі зводив бої внічию. У квітні 2019 року британець поступився українцю Василю Ломаченку.

В активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і три поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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