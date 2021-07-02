"Це футбол, а не більярд чи шахи": Бєсєдін вперше висловився про жахливу травму в матчі зі Швецією

"Це футбол, а не більярд чи шахи": Бєсєдін вперше висловився про жахливу травму в матчі зі Швецією

Форвард української збірної не зможе грати в футбол близько шести місяців.

Нападник київського "Динамо" і збірної України Артем Бєсєдін прокоментував важку травму, яку отримав в переможному матчі 1/8 фіналу Євро-2020 проти команди Швеції.

"Мені дуже шкода, що не зможу бути з командою на полі, але буду підтримувати всім серцем. Упевнений, всі гравці віддадуть на полі все, щоб досягнути потрібного результату з Англією.

Також хочу подякувати вболівальникам і партнерам по команді за підтримку після травми. Так, було прикро, але підтримка допомагає все це пережити", - сказав форвард у коментарі Tribuna.com.

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Також Бєсєдін зізнався, що захисник збірної Швеції Маркус Даніельссон, який зіграв прямою ногою йому в гомілку, після завершення поєдинку перепросив за свій вчинок. У відповідь Артем прийняв вибачення свого кривдника.

"Так, після матчу він підійшов і попросив вибачення. Він, звичайно, зіграв грубо. Але це ж не більярд і не шахи. У футболі трапляються травми. Цього разу не пощастило мені. Я залікую травму, повернуся сильнішим і постараюся в майбутньому допомогти "Динамо" і збірній", - наголосив Бєсєдін.

СТОП-КАДР ЕПІЗОДУ З ТРАВМОЮ БЄСЄДІНА

Скріншот відео

Associated Press

Associated Press

Через травму Бєсєдін пропустить решту континентального форуму. Головний лікар "Динамо" Андрій Шморгун повідомив результати обстеження, яке нападник пройшов після повернення до Києва. Бєсєдін пробуде без футболу орієнтовно пів року.

Україна наприкінці овертайму вирвала перемогу над Швецією завдяки голу Артема Довбика та вперше в історії вийшла у чвертьфінал Чемпіонату Європи.

та вперше в історії вийшла у чвертьфінал Чемпіонату Європи. В 1/4 фіналу суперником підопічних Шевченка буде команда Англії , яка в першому раунді плейоф вибила Німеччину (2:0).

, яка в першому раунді плейоф (2:0). Поєдинок Україна - Англія відбудеться у суботу, 3 липня, на "Стадіо Олімпіко" в Римі.

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