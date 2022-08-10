"Це футболісти більш атакувального плану": Луческу назвав двох гравців "Динамо", які змінили гру зі "Штурмом" в ЛЧ

Керманич "біло-синіх" похвалив опонента та зазначив, хто саме в складі його команди змінив перебіг подій.

Слова 77-річного румунського фахівці цитує офіційний сайт "Динамо".

"Був неймовірно складний матч проти дуже хорошої команди. Якщо перед поєдинком із "Фенербахче" я був спокійний і впевнений, що ми можемо перемогти, то сьогодні все було інакше.

Я знав, що ми зустрічаємося з дуже потужною командою, добре підготованою фізично, з молодими, сповненими ентузіазму гравцями. "Штурм" знає, як грати в кваліфікації, та був дуже вмотивованим. У такій ситуації ми повинні були не дозволити супернику контролювати гру та володіти позиційною перевагою. Натомість хотіли змусити їх багато рухатися без м'яча. Як ми побачили, в останні 30 хвилин гравці "Штурму" вже не могли продовжувати грати в свою гру.

Що стосується Вівчаренка, то він дуже добре зіграв в атаці та як наслідок - зумів забити. Я передбачав, що поява на полі Вівчаренка та Караваєва змінить гру, адже це футболісти більш атакувального плану.

Заміна Гармаша була пов'язана з тим, що він почав нервувати та протестувати, що неприйнятно для професійного гравця з його досвідом. Із цим і була пов'язана його заміна, адже він міг створити великі проблеми для нашої команди", - сказав Луческу.