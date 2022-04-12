"Це ганчірки, грайте в зомбо-лізі": Пятов розкритикував футболістів РФ за мовчання про війну в Україні

"Це ганчірки, грайте в зомбо-лізі": Пятов розкритикував футболістів РФ за мовчання про війну в Україні

Він вважає, що навіть після закінчення війни російських спортсменів не допустять до міжнародних змагань.

Воротар донецького "Шахтаря" та збірної України Андрій Пятов поділився думками про російських футболістів, які бояться висловити свою позицію щодо повномасштабної війни, яку РФ розпочала проти України.

37-річний голкіпер наголосив, що в умовах війни не може бути нейтральної позиції. Також він вважає, що після закінчення війни Росія продовжить перебувати в ізоляції від світового спорту.

"Комусь подобається це лайно. Зате з грошима… Знаєш, я впевнений, що вони будуть мучитися все життя. Бачити фото з Маріуполя, Бучі, Харкова та інших міст - та мучитися. Діти виростуть, почнуть все розуміти, а що їм скаже батько? "Я боявся, синку?" Не може бути нейтральної позиції. Не може! Ти або за війну, або проти неї. Потім вже буде пізно, і ви на все життя залишитеся фашистами.

- Футболісти з недорозвинутої країни, здається, бояться висловити свою думку навіть щодо заборони проведення міжнародних матчів.

- Мене це найбільше здивувало. Ніхто і не пікнув. Значить, їх все влаштовує. Нормальний спортсмен, який несе незаслужене покарання, відстоює свою позицію. Бореться за правду, за перемогу! Та хіба це спортсмени - це ганчірки…

- Російських футболістів спробував захистити навіть головний тренер "Динамо". Тебе це здивувало?

- Мене дивує, коли про чиїсь слова запитують у когось іншого. Запитайте про це у самого Мірчі Луческу. Я, наприклад, трохи заплутався. За три дні прочитав декілька інтерв'ю з різними точками зору. Гадаю, що там ще потрібно з перекладом розібратися, хоча я нікого не захищаю…

Країна, яка нападає та вбиває, не може ділитися на спортсменів та не спортсменів. Як вони там кажуть: "Ми один народ"? Їхні земляки таке витворяють, а вони спокійно грають у футбол? Так не буває. Вважаю, що навіть після закінчення війни світ їх не пустить до сумісних змагань. Є зомбо-ліга - там і грайте", - сказав Пятов в інтерв'ю "Команді №1".

Раніше повідомлялося, що український захисник Ярослав Ракицький долучився до "Шахтаря" для участі в благодійних матчах.

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