"Це ганебно": футболіст "Аякса" розлютив фанатів відвертою симуляцією (відео)

Аргентинський оборонець накликав на себе хейт у соцмережах.

Захисник амстердамського "Аякса" Лісандро Мартінес викликав невдоволення уболівальників безглуздою симуляцією наприкінці матчу 20-го туру Чемпіонату Нідерландів проти ПСВ.

У компенсований час зустрічі команда Мартінеса вела з різницею в один м'яч і намагалася втримати переможний рахунок. В одному з епізодів аргентинець сам наштовхнувся на ногу суперника і впав на газон. Миттєво він почав імітувати пекельні страждання, аби потягнути час і заробити покарання для суперника.

Арбітр вирішив проігнорувати інцидент і гра продовжилася. Зрозумівши, що реакції на його акторську гру не послідує, Мартінес швидко схопився на ноги та повернувся до гри, нібито нічого й не сталося.

Відео епізоду виклали в соцмережі, де симулянта жорстко розкритикували. Один з користувачів написав: "Я ненавиджу такі речі у футболі. Це ганебно! Такі гравці не заслуговують грати в найкращий вид спорту в історії".

NO NO NO NO.. I hate this kind of things in football. Disgraceful! Lisandro Martinez

This kind of players don’t deserve play the greatest sport ever. #ajax #football #psvajax #jalkapallo #lisandromartinez pic.twitter.com/BCDGloVJNv — Pauliina Luukkanen (@EevaPauliina) January 23, 2022

Поєдинок завершився перемогою "Аякса" з рахунком 2:1 .

. Після 20 турів амстердамський клуб лідирує в Чемпіонаті Нідерландів, випереджаючи ПСВ всього на два бали.

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