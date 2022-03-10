"Це геноцид нації": Сіренко емоційно відреагував на бомбардування окупантами пологового будинку в Маріуполі

Український надважковаговик просить поширювати інформацію про злочини РФ.

Непереможений український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко відреагував на авіабомбардування пологового будинку та дитячої лікарні в Маріуполі.

"Якщо це не тероризм, то що таке тероризм? Бомбардування пологового будинку в Маріуполі. Не буде прощення.

Прошу підтримки в усіх своїх закордонних друзів! Це не війна, це геноцид української нації. З розстрілами мирних жителів, бомбардуванням шкіл, дитсадків, лікарень і пологових будинків.

Поширюйте інформацію про військові злочини Росії в Україні. Допоможіть нашій армії", – написав Сіренко на своїй сторінці в Instagram.

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