"Це геноцид українського народу": Володимир Кличко вкотре закликав зупинити російську агресію

Кличко-молодший спробував донести до людей з-за кордону ситуацію в Україні.

Ексчемпіон світу з боксу Володимир Кличко у в інтерв'ю Гарету Девісу заявив, що російські окупанти навмисно вбивають мирних жителів України.

"Важливо зберігати єдність, тому що самотньо ти оступишся і зазнаєш невдачі. І тут Росія, за деякими винятками, одна. І весь світ проти путінської агресії, російської агресії, російської армії, яка знищує нашу інфраструктуру, вбиває безневинних жителів, наших дітей.

Це відбувається навмисно, а не випадково. Вони неодноразово використовували фосфорні бомби, заборонені як і касетні бомбардування, які вони влаштовували в Маріуполі. 90 відсотків міста знищено, тисячі його мешканців убито. Харків, Херсон, передмістя Києва – Буча, Ірпінь, Гостомель – знищені, мирні люди навмисне вбиті.

Це геноцид українського народу, і це дуже сумно. Це реальність, а чи не сон. Це не фейкові новини, а гірка реальність, поточна ситуація в Україні. І Україна — це лише початку. Як оголосила їхня пропаганда, вони рухатимуться далі і продовжуватимуть. Тому, говорячи про підтримку, надзвичайно важливо зупинити цю війну та агресора тут і зараз", - розповів Кличко в інтерв'ю Гарету Девісу.

Нагадаємо, що боксер із Казахстану Темірлан Ракумов вийшов на поєдинок проти американця Іси Шелдона, який відбувся 25 березня в США, із синьо-жовтим прапором на знак підтримки України у війні з російськими окупантами.

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