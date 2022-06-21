"Це геноцид власного народу": росіяни влаштували істерику через виключення футболіста "Спартака" зі збірної Польщі

Депутати країни-агресорки обурилися виключенням зі збірної Польщі півзахисника московського "Спартака" Мацея Рибуса.

32-річний гравець через рішення продовжити виступи в країні-агресорі втратив шанс зіграти на чемпіонаті світу 2022 року в Катарі.

Одіозний депутат Держдуми Віталій Мілонов принизливо висловився на адресу поляків після такого рішення.

"Я думаю, що Рибус нічого не пропускає, грати за збірну Польщі – таке собі задоволення. Тепер Мацей не буде співучасником безславного програшу польських футболістів. Ми ж розуміємо, яка перспектива у цієї збірної – тупцюватись десь внизу, підпирати з дна в турнірній таблиці. Однією гарантованою ганебною поразкою в його біографії буде менше, так що для нього це не така вже й погана новина", – сказав Мілонов у коментарі Metaratings.ru.

Ще один депутат Дмитро Свищев звинуватив Польщу у упередженому ставленні до Рибуса, який виступає у країні-агресорці, та запропонував надати йому. російське громадянство за прискореною процедурою.

"Це хамське ставлення до свого ж громадянина. У Мацея серйозні аргументи для того, щоб залишитися в Росії. І в Росії, і в Польщі, і в США, у всіх країнах світу чиновники повинні піклуватися і підтримувати своїх громадян, саме тому вони отримують зарплату. Він давно живе та працює в Росії, у нього дружина – росіянка, тому, я думаю, як виняток можна видати йому паспорт за прискореною програмою. Якщо, звичайно ж, Мацей звернеться з відповідним проханням", – сказав Свищев у коментарі порталу "РБ Спорт".

Своєю чергою представник парламенту країни-агресорки Роман Терюшков лицемірно назвав геноцидом виключення футболіста "Спартака" зі складу збірної Польщі.

"Ми давно не називаємо поляків колегами. У них агресія перейшла вже на своїх громадян. Це геноцид власного народу, коли ти починаєш відлучати від збірної та будь-якого порядку денного країни своїх людей, які роблять по-своєму. Дивна історія з Рибусом. Думаю, він щасливий у Росії. У нього дружина з Росії, діти. Якщо власна країна так поставила його в рамки, нехай змінює громадянство на російське. Йому 32 роки, після кар'єри житиме у нас, працюватиме, отримає ліцензію, зможе тренувати", – цитує Терюшкова пропагандистський телеканал "Матч ТВ".

Влітку 2022 року Рибус на правах вільного агента перейшов до московського "Спартака". Попереднім його клубом був московський "Локомотив".

Рибус виступає в чемпіонаті Росії від 2012 року (за виключенням сезону-2016/17, який він провів у "Ліоні"), а чотири роки тому одружився з росіянкою. Своє рішення залишитися в країні-агресорці, незважаючи на війну, він аргументував "благом сім'ї". Натомість низка польських спортсменів розірвали свої контракти російськими командами через війну в Україні.

За збірну Польщі Рибус дебютував 2009 року. На його рахунку 66 матчів у футболці національної команди.

На ЧС-2022 збірна Польщі зіграє в групі С, де її суперниками будуть Аргентина, Саудівська Аравія та Мексика.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що екскапітан збірної Росії з футболу засудив вторгнення до України.

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