"Це хитра тактика Шеви": реакція соцмереж на поразку збірної України у вирішальному матчі у групі Євро-2020

Сиджу и плачу Мі програли 0: 1 і швідше за все поїдемо додому ...



Чи не впізнав я сегодня нашу Збірну



Нічого НЕ виходе Взагалі.



А вісь дякую нашим вболівальнікам Ві просто фантастичні



Уся надія на диво # Україна # Австрія# ЄВРО2020 #UKR #AUT # EURO2020 pic.twitter.com/h5Uns3GSh1