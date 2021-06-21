"Це хитра тактика Шеви": реакція соцмереж на поразку збірної України у вирішальному матчі у групі Євро-2020

Вболівальники і експерти відреагували на невдале завершення групового етапу "синьо-жовтими".
Збірна України програла (0:1) національній команді Австрії в матчі 3-го туру групи C Євро-2020 і близька до того, щоб завершити виступ на турнірі.
ТСН Проспорт зібрав найцікавіші коментарі користувачів соцмереж на образливу невдачу підопічних Андрія Шевченка.
"Без смаку, без мистецтва" (с) @dmytrodzhulai— Олег Бабій (@ Gullit_87) June 21, 2021
Програли ...— Artur (@arthuruank) June 21, 2021
Австрійці виявило сільнішімі
Україна 0 — 1 Австрія # УАФ # МіЗбірна # EURO2020 # EURO2020_UAF pic.twitter.com/yuvvTFvi76
Тієї момент, коли вболівальники краще збірної.— KaterinaBocharova (@ESBocharova) June 21, 2021
Ніякіх гарних емоцій від Такої гри.
ОСЬ ХТО ВИНЕН!— qwest (@qwest__) June 21, 2021
Дружини українських футболістів прибутку в Бухарест підтримати збірну
Дівчата відвідають поєдинок Україна — Австрія. pic.twitter.com/nBr2z1DV9s
Я після матчу Україна — Австрія. #UKRAUT pic.twitter.com/gJ0hG7r1fs— julie_nami (@ julie_nami145) June 21, +2021
ви говорите боляче дивитися на губи, які не можете поцілувати? спробуйте подивитися на матч Україна-австрія !! стане болючіше— ◡̈ муля ✨ катя Янука Дей (@mooliiaa) June 21, 2021
Ще один валідольний вечір # УкраїнаАвстрія— кеффрі (@madly_erin) June 21, 2021
Біль жінки, что народжує, могут відчуті лишь ті, хто Дивувалися матч Україна-Австрія— підмогільна (@juliehasnochill) June 21, 2021
Україна — Австрія 0: 1. повний провал— UA-Футбол (@ua_football) June 21, 2021
Шанси на плей-офф залішаються, но что там робити з такою грою? https://t.co/jddocFDcs0 pic.twitter.com/ZgDN3744Lo
Сиджу и плачу Мі програли 0: 1 і швідше за все поїдемо додому ...— Amazing Johnny (@Amazing_Johnny_) June 21, 2021
Чи не впізнав я сегодня нашу Збірну
Нічого НЕ виходе Взагалі.
А вісь дякую нашим вболівальнікам Ві просто фантастичні
Уся надія на диво # Україна # Австрія# ЄВРО2020 #UKR #AUT # EURO2020 pic.twitter.com/h5Uns3GSh1
Україна — Австрія -0⃣: 1⃣. Немає слів. pic.twitter.com/PlyzzSEppH— FlashScore.ua (@FlashScoreUA) June 21, 2021
Пропоную збірній України подати иск до ОАСК, Стосовно результату матчу Україна — Австрія від 21.06.21— Якийсь Влад з Харкова (@vlad_z_kharkova) June 21, 2021
Футбол Україна-Австрія транслюють, щоб відволікаті Рамус від свіжого Бігуса— Рудий Кенгуру (@hu_YUZHNOYE) June 21, 2021
Кажуть, Збірна України досі грає другий тайм проти Північної Македонії. #UKRAUT # EURO2020 # УкраїнаАвстрія— LeoRuslan (@Leoruslan) June 21, 2021
Коментатор матчу збірних Україна-Австрія: "Патріотичні вігукі чутні Із трибун ..."— Ведмедик 25% Клішоногій (@ _3118028278362) June 21, 2021
(Путін Х ** О !!!)