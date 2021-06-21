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"Це хитра тактика Шеви": реакція соцмереж на поразку збірної України у вирішальному матчі у групі Євро-2020

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"Це хитра тактика Шеви": реакція соцмереж на поразку збірної України у вирішальному матчі у групі Євро-2020

Associated Press

Вболівальники і експерти відреагували на невдале завершення групового етапу "синьо-жовтими".

Збірна України програла (0:1) національній команді Австрії в матчі 3-го туру групи C Євро-2020 і близька до того, щоб завершити виступ на турнірі.

ТСН Проспорт зібрав найцікавіші коментарі користувачів соцмереж на образливу невдачу підопічних Андрія Шевченка.