"Це катастрофа": Луческу розкритикував головного арбітра та УЄФА після матчу з "Бенфікою" в Лізі чемпіонів

Керманич "біло-синіх" залишився незадоволений діями головного судді, а також регламентом УЄФА.

Про це румун розповів на післяматчевій пресконференції, передає офіційний сайт "Динамо".

Зокрема, Луческу звинуватив європейський футбольний орган у системі дискваліфікації футболістів.

"Думаю, якби у нас сьогодні на полі, у центрі поля, був Сидорчук, ми би не пропустили два голи, його досвід нам би дуже став у нагоді. Але ми втратили його після матчу зі "Штурмом"… Я вважаю, це ненормально, що ми зіграли вже чотири матчі й залишилися без ключового гравця через дискваліфікацію, а деякі команди розпочинають свій виступ у кваліфікації, як то кажуть, із чистого аркуша.

У підсумку, ми залишилися без важливих для нас гравців, припустилися помилок та пропустили гол. Після цього ми домінували на полі, мали три-чотири можливості, щоб забити, але потім чергова помилка призвела до другого пропущеного м'яча. Після цього вже важко було сподіватися на перемогу, оскільки у "Бенфіки" всі гравці дуже високого рівня", - сказав тренер киян.

Щодо роботи арбітра, то тут Луческу розкритикував його за відсутність попереджень для гравців португальського клубу.

"Я чекав, що рефері щось зробить із цим, але жовтої картки не було. Коли атакують сім-вісім гравців, втрачають м'яч, ми організовуємо контратаку, яку зривають фолом – суддя високого європейського рівня зобов'язаний карати в таких ситуаціях попередженням. Але й тут жодної реакції не було. Це катастрофа… Водночас хочу наголосити, що суддя жодним чином не вплинув на підсумковий результат", - резюмував Луческу.

Наостанок румунський фахівець подякував футболістам "Динамо" за самовіддачу та глядачам за атмосферу, яку вони створили на стадіоні.