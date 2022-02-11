"Це корупція": чемпіон Олімпіади-2022 звинуватив команду суперників у маніпуляціях з льодом в Пекіні

"Це корупція": чемпіон Олімпіади-2022 звинуватив команду суперників у маніпуляціях з льодом в Пекіні

Нільс ван дер Пул вважає, що суперники впливали на організаторів змагань.

На Олімпійських іграх-2022 в Пекіні спалахнув новий скандал. Шведський ковзаняр Нільс ван дер Пул, який завоював "золото" на змаганнях у столиці Китаю, звинуватив збірну Нідерландів у нечесній грі.

За основу звинувачень 25-річний рекордсмен світу взяв статтю schaatsen.nl, у якій спортивний учений Сандер ван Гінкел розповідає про те, як можна збільшити результати команди за допомогою певного складу льоду.

Ван дер Пул вважає, що у статті безпосередньо заявляється про маніпуляції та вплив на команду льодоварів у виді спорту, де Нідерланди домінують уже багато років.

"Це зовсім нечесна гра. Олімпіада - це вище, сильніше, швидше. А те, що відбувається тут, це корупція! Це спроба змінити поле гри на свою користь, використовуючи неетичні та аморальні засоби. Це найбільший скандал у нашому виді спорту. У нас були випадки вживання допінгу, і я не бачу, щоб це було менш серйозним", - наводить слова ван дер Пула NY Post.

Своєю чергою, нідерландська сторона відкидає ці звинувачення.

"Шкода, що були використані такі гучні слова. Я сподіваюся, що ван дер Пул зможе швидко покінчити з цим, і ми побачимо чудову битву на 10-кілометровій дистанції в п'ятницю на льоду", - сказав технічний директор збірної Нідерландів Маурітс Хендрікс на пресконференції.

Зазначимо, що на Олімпіаді-2022 в Пекіні збірна Нідерландів із ковзанярського спорту здобула вже 7 медалей: 4 "золота", 2 "срібла" та одну "бронзу".

Швеція на Іграх-2022 виграла лише одну нагороду - саме ван дер Пул з олімпійським рекордом став чемпіоном на 5-кілометровій дистанції.

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