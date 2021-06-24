"Це краще, ніж Хорватія та Бельгія": у збірній Швеції висловилися про майбутній матч з Україною

"Це краще, ніж Хорватія та Бельгія": у збірній Швеції висловилися про майбутній матч з Україною

Скандинавська команда рада отримати в суперники підопічних Андрія Шевченка, але готується до непростого поєдинку.

Гравці збірної Швеції поділилися думками про матч з Україною в 1/8 фіналу Чемпіонату Європи-2020.

Підопічні Янне Андерссона в інтерв'ю місцевому виданню Aftonbladet позитивно сприйняли потрапляння на українську команду, але зазначили, що легкої прогулянки не чекають.

Півзахисник збірної Швеції Еміль Форсберг.

"Я не хочу наврочити і сказати, що з Україною буде легше, тому що нам ще потрібно їх перемогти. Але якщо ви подивитеся на Хорватію та Бельгію, то побачите, що це дві великі футбольні збірні, і стає зрозуміло, що зустріч з Україною може бути для нас незначною перевагою.

Україна має топ-гравців, як Ярмоленко і Зінченко. Це небезпечна команда з неприємними контратаками. Вони грають привабливо, буде непростий матч. У них є хороші футболісти, але наша мета - пройти далі", - сказав Форсберг.

Півзахисник шведської збірної Віктор Классон.

"Думаю, Україна також рада отримати нас у суперники. Це буде непростий матч. Якщо ми не покажемо необхідного рівня, то гарантовано програємо. Не знаю, наскільки сильнішою Хорватія є за Україну. Але Бельгія точно сильніше, і це добре, що ми її уникнули", - заявив хавбек.

Півзахисник збірної Швеції Альбін Екдаль.

"На папері Україна має вигляд кращого суперника, ніж інші топзбірні. Ми подивилися декілька матчів України, включно з грою проти Нідерландів - вони провели хороший поєдинок. Без сумніву, це буде дуже важка гра", - переконаний Екдаль.

Раніше розповідалося про те, що посол Швеції покепкував мемом із збірної України після її виходу до 1/8 фіналу Євро-2020.

Матч Швеція - Україна відбудеться у вівторок, 29 червня, на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго (Шотландія). Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Переможець пари Швеція - Україна у чвертьфіналі вийде на переможця пари Англія - Німеччина.

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