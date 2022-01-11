"Це квіти, які треба поливати": Усик неочікуванно висловився проти жіночого боксу

Український боксер вважає, що цей вид спорту не пасує жінці.

Чемпіон світу з боксу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик висловив своє ставлення до жіночого боксу.

"Я ставлюсь до цього не з великим ентузіазмом. Чому? Тому що для мене жіноча стать – це квіти, які треба поливати, які мають радувати око, пахнути. Для мене жіночі контактні види спорту не зовсім у пріоритеті.

Для себе, без спарингів або в якомусь захисному шоломі це чудовий вид спорту. Ми вдома з донькою трохи займаємося, вона б'є по лапах, робить ухильники і все інше, але це виключно для спорту і здорового способу життя, але в жодному разі не для змагань. Тому що це контактний вид спорту, це жорсткий вид спорту, а жінка і дівчина, на мою думку, це щось м'яке, щось добре, щось світле. Вона стає трохи на бік чоловіка.

Скажу так – я не за. Багато дівчат, які завдяки якимось таким контактним видам спорту досить сильно покращили своє життя, у якомусь матеріальному становищі чи ще якомусь. Світ дуже розвивається і все інше, але я не за. Не говоритиму, що я толерантний, і нехай так буде. Я просто скажу, що я не за", – сказав Усик на YouTube-каналі USYK17.

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