"Це мав бути нокаут": Дюбуа з обуренням прокоментував свій удар нижче пояса у бою з Усиком

Британський боксер надважкої ваги Даніель Дюбуа прокоментував скандальний епізод в бою проти чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF, українця Олександра Усика.

У п'ятому раунді британець потужним ударом влучив українцю нижче пояса. Через це рефері дав Усику кілька хвилин на відновлення, після чого Олександр піднявся на ноги і поєдинок поновився.

На думку Дюбуа, його удар прийшовся Усику не нижче пояса, а точно у живіт. Даніель наголосив, що багато працював над цим ударом і повинен був виграти бій нокаутом.

"Цю помилку потрібно виправити. Ця ситуація має розвиватись, потрібно це просувати. Я повинен бути чемпіоном світу просто зараз. Це не було справедливо. Про це потрібно голосно говорити, а не жити з цією брехнею. Просто обдурили.

Я однозначно хочу реваншу – досягнути справедливості, отримати реванш. Ми працювали в тренажерній залі багато тижнів поспіль над цим ударом. Я це зробив, і це мав бути наш момент. Це мав бути нокаут. Я почуваюся розбитим.

Цей удар не був нижче пояса. Я відчув, як ідеально влучив, просто йому в живіт. Я точно знаю, коли завдаю хороший удар", – сказав Дюбуа в інтерв'ю BoxingScene.

Своєю чергою, промоутер українця Олександр Красюк заявив, що не вважає результат бою з Дюбуа суперечливим.

“Що ви маєте на увазі, називаючи перемогу суперечливою? Удар нижче пояса? Ми бачимо це на фото? Чи потрібно нам більше про це говорити? Чи бачимо ми кулак, рукавичку та пояс? Вам подобається мій фотошоп? Це справжнє фото. Ми не сперечаємося з командою Дюбуа. Чому ми повинні сперечатися про легальність?

Це був абсолютно домінантний виступ. Усив виграв абсолютно кожен раунд, включаючи п'ятий, який так довго обговорюється. Він виграв чисто. А потім він нокаутував цього хлопця. Що ще ми можемо додати до цього?", – сказав промоутер в інтерв'ю Boxing Social.

Нагадаємо, Усик видовищно нокаутував Дюбуа у дев'ятому раунді. Однак команда Даніеля збирається оскаржувати результат бою через те, що, на їхню думку, удар британця не був нижче пояса. Після завершення поєдинку суперник українця заявив, що у нього вкрали перемогу.

Раніше повідомлялося, що Усик дотепно прокоментував скандальний удар Дюбуа нижче пояса.

Нагадаємо, Усик присвятив перемогу над Дюбуа українським військовим, які боронять нашу країну від російських окупантів. Після завершення бою Олександр у ринзі голосно прокричав "ЗСУ".

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