"Там має бути або Росія, або Україна": ексгравець збірної України зробив шокувальну заяву щодо окупованого Донецька

Футболіст допустив можливість переходу міста до складу Росії.

Півзахисник одеського "Чорноморця" Сергій Кравченко поділився спогадами про Донецьк та зробив несподівану заяву щодо його перспектив у складі Росії.

"Коли це все починалося, говорили, що, півроку, рік, два… Вже скільки, сім років? Перспектив там особливих немає. Донецьк - це супермісто. Хто міг би подумати? Навіть уявити таке неможливо.

Батьки мої іноді їздять туди. Я спочатку одного разу хотів їхати, але відмовили. Я впевнений, що якщо поїду, то нічого хорошого там не побачу.

Як родичі? Я не можу сказати, що вони за Росію, чи Україну чи ще за когось. Зрозуміло, що дивляться російські канали. Ми все це особливо не обговорюємо, бо це безглуздо. Але, я думаю, всі розуміють, щоб там була якась перспектива, там має бути або Росія, або Україна. А "ДНР" - що це?", - розповів інтерв'ю YouTube-каналу "Пряма червона".

Кравченко є вихованцем донецького футболу. Його першим професійним клубом був "Шахтар", але за першу команду "гірників" він так і не зіграв.

За свою кар'єру виступав за "Ворсклу", "Динамо", "Дніпро", "Дніпро-1" та збірну України. У складі "Дніпра" Сергій був фіналістом Ліги Європи в сезоні 2014/15.

Наразі грає за "Чорноморець". У цьому сезоні футболіст зіграв у 11 матчах "одеситів".

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