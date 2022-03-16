"Це мій дім": експерша ракетка України повернувся з-за кордону, щоб захищати Київ (фото)

Ще один колишній український тенісист вступив до лав тероборони.

Колишній український тенісист Олександр Долгополов слідом за своїм колегою та товаришем Сергієм Стаховським повернувся до рідного Києва, щоб вступити до лав його захисників від російських окупантів.

Про це Долгополов повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Цю війну я зустрів у Туреччині. Прилетів туди за день до початку, і змусивши поїхати туди свою маму та сестру. Чому? Тому що, незважаючи на масове заперечення, і після жартів всіх з приводу цих кращих розвідок світу, я чудово усвідомлював, що таке можливо, аж до ударів по Києву, хоч і вважав малоймовірним.

Після цього я в голові прокрутив, що відбуватиметься в перші дні/тиждень і чим я буду корисним. Прийшовши до висновку, що це викличе масову паніку і я буду одним із цих панікуючих, я зрозумів, що максимальна користь від мене буде в інформаційному просторі через велику іноземну аудиторію в моєму твітері і краще, якщо я буду зайнятий не думками, як відправити свою сім'ю в безпеку, а висвітленням цього жаху і донесенням правди, а також збиранням коштів для наших захисників, адже саме їм потрібно було прийняти перший удар на себе!

Через пару днів я і мої прекрасні українці розірвали інформпростір правдою і не залишили шансів для всього світу, не зрозуміти те, що відбувається.

До того моменту я вже почав тренуватися зі зброєю і мені дуже пощастило, що в Туреччині мене навчав колишній професійний військовий. Вони з величезним задоволенням взялися це робити, почувши мої цілі.

Звичайно, за 5-7 днів великим воїном не станеш, але зі зброєю я вже почуваюся комфортно, а з 25 метрів 3 з 5 в голову потраплю в обстановці тренувань.

Паралельно із тренуваннями я планував виїзд назад. Знайшовши кілька людей, що летять зі Штатів, ми кожен скільки зміг, назбирали грошей, хлопці привезли шістьох броніків з Америки: нам і передати нашим захисникам. Зустрілися ми у Загребі, де планували докупити тепловізорів, прицілів та потрібних речей для ЗСУ. І ось, через стільки часу, на перекладних та за допомогою багатьох людей я перетнув кордон із Польщею і тепер доїхав до Києва!

Це мій дім і ми його захищатимемо з тими, хто залишився і допомагатимемо, чим можемо.

Не збираюся засуджувати чоловіків, що поїхали, війна - це страшно і не кожен готовий і всім нам є що втрачати, крім нашої улюбленої України. Але знайте: кожен може зробити свій внесок і навіть якщо вас не використовують у бою, ви підніматимете дух армії та віру людей, просто перебуваючи поруч і допомагаючи тим, чим вмієте і кому зможете.

Не бійтеся, приєднуйтесь, повертайтеся.

Всім нашим знаменитостям та лідерам думок, які на місцях, велика повага та дякую!

Розмовляти публічно і з незнайомими мені людьми, я планую з цього моменту українською, так що спочатку не судіть суворо.

Писати я продовжу російською, оскільки, незважаючи на блокування соцмереж сусідів, багато хто поки що мають доступ через vpn і потрібно їм доносити реальність і правду.

Правда за нами, ми на своїй землі та захистимо її!

Далі я буду у Києві, до нашої перемоги та після неї. Слава Україні!", – написав Олександр Долгополов.

Раніше Сергій Стаховський відреагував на коментар головного тренера "Тоттенгема" Антоніо Конте про вторгнення РФ в Україну, в якому італійський фахівець поспівчував російським спортсменам через те, що вони потрапили під санкції і були усунені від міжнародних змагань.

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