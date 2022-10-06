"Це мій двір": капітан "Динамо" емоційно прокоментував ракетний обстріл Запоріжжя (фото)

Капітан київського "Динамо" та збірної України Сергій Сидорчук, який є уродженцем Запоріжжя, прокоментував ракетний обстріл російськими окупантами його рідного міста.

На своїй сторінці в Instagram 31-річний футболіст опублікував моторошні фото зруйнованих багатоповерхівок. Постраждав від атаки росіян і двір самого Сергія, де минуло його дитинство.

Також Сидорчук обурився тим, що Міжнародна федерація боксу (IBA) повернула до змагань спортсменів країн-агресорок, цинічно прикриваючись наративом "спорт поза політикою".

"Це мій двір. Чи так я уявляв собі його у майбутньому, коли ходив тут малим щодня? Я мріяв, що 2022 року тут будуть хмарочоси, супергерої й електрокари. Хмарочосів нема, бо все руйнується ворогом. Але будуть, коли ми переможемо та відбудуємо усе. Супергерої є. Це наші ЗСУ. Та електрокари. Попри затуманення розуму у їх виробника. Хоча я б хотів, щоб і він (Ілон Маск - прим.) побачив ці кадри сьогодні.

І в момент, коли ранок починається з жахливих новин та фото рідних місць, я бачу, як представники країни-вбивці повертаються у бокс. Спорт поза політикою? Серйозно?

Я б теж дуже хотів бути поза політикою. І думав колись, що був. Це дуже зручно. До першої сирени, до перших сліз твоєї дитини, бо їй страшно, до першої ракети над головою та першої ракети у твоєму дворі. Запоріжжя, серце болить", - написав Сидорчук.

Як повідомлялося, над ранок 6 жовтня внаслідок обстрілу російськими окупантами Запоріжжя у місті виникли пожежі, руйнувань зазнали житлові будинки. Відомо, що дві людини загинули, під завалами перебувало п'ять осіб.

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