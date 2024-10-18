"Це мій шлях до перемоги": Ф'юрі розкрив план на реванш з Усиком

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі поділився своїм планом на бій-реванш проти володаря титулів WBA, WBO, WBC та IBF Олександра Усика.

"Я вважаю, що повинен нокаутувати Усика. Це мій шлях до перемоги. Перед першим поєдинком Даніель Дюбуа – Ентоні Джошуа мене запитали про результат бою. Запитали, хто переможе. Я відповів, що Дюбуа повинен дуже швидко розбивати блок суперника, завдати йому шкоди і вивести його з бою за 5-6 раундів. І саме це він зробив.

У поєдинку з Усиком я повинн зробити те ж саме", – цитує слова британця British Boxing News.

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

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Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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