"Це моя епоха": Ф'юрі пригрозив Усику розправою після оголошення бою за "абсолюта"

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі відреагував на офіційне оголошення бою проти чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика.

"Циганський король" впевнений, що зможе перемогти свого суперника і стати абсолютним чемпіоном хевівейту. Британець заявив, що запитає в українця, як той хоче програти – нокаутом чи за очками.

"Усику, ти можеш бігти, але "Циганський король" прийде за тобою. Це моя епоха, а твій час минув. Твій непереможний рекорд та твої пояси – вони будуть моїми", – наводить слова Ф'юрі Boxing Scene.

"Послухайте, я нокаутую Усика. Можу його нокаутувати, або просто перебоксувати. Я переможу у будь-якому випадку. Дозволю йому вибрати. Запитаю його наступного разу, коли ми зустрінемося. Він хоче, щоб я його перебоксував чи нокаутував?" – сказав британець.

"I can out box him or knock him out."@Tyson_Fury gives his potential fight outcomes. pic.twitter.com/eztRuuN0re — Top Rank Boxing (@trboxing) November 16, 2023

Раніше повідомлялося, що Усик і Ф'юрі влаштували штовханину під час дуелі поглядів, яка відбулася після пресконференції.

Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Бій між українцем і британцем планували провести 23 грудня 2023 року, але його перенесли через травму, яку "Циганський король" отримав у поєдинку проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був легендарний Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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