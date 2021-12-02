"Це моя мета": російський боксер зробив гучну заяву на адресу Усика

Також він "пригрозив" й двом іншим боксерам.
Російський боксер Арсланбек Махмудов досить самовпевнено висловився на адресу українського чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO та IBO Олександра Усика.
Про це 32-річний росіянин розповів у інтерв'ю для YouTube-каналу Віктора Ялимова.
Так, Махмудов заявив, що зможе "рознести" Усика в ринзі. Подібне його формулювання стосується й ще двох боксерів світового рівня - Ентоні Джошуа, а також Тайсона Ф'юрі.
"Я можу виграти у будь-кого. З приводу наступного бою, поки що все в процесі. Конкретного нічого не можу сказати. Вони нехай вирішують, що хочуть. Мені це не цікаво. Якщо підберуся, то моя мета – рознести їх. Це я й зроблю. І тому я тут", - сказав Махмудов.
На питання, кого б обрав росіянин із цієї трійці, він відповів, що Джошуа.
"Чому Джошуа? Він медійний, відомий. Можна заробити та зручний для мене.
Я скажу так, це не Усик виграв, а Джошуа програв сам собі. По-перше, він припустився грубої тактичної помилки. Олімпійський чемпіон шульга, він хотів його переграти. Це нездійсненне завдання! Неможливо! Другий момент – його поразка Руїсу. Він був агресивнішим раніше, а зараз став обережним. Моя думка, що він загрався. Він багатий і не голодний до перемог.
Скажу один приклад: бій Усик - Чісора, більше нічого не треба вигадувати. Цей бій показав, як треба боксувати проти Усика", - зазначив Махмудов.
Зазначимо, що Усик зібрав свої пояси саме в бою з Джошуа, коли переміг його наприкінці вересня. Таким чином, Олександр став чемпіоном світу у другій для себе ваговій категорії. Раніше він зібрав усі чотири найпрестижніші пояси в крузервейті.
- Для 34-річного Усика це був 19-й поєдинок у професіоналах. В його активі 19 перемог;
- Реванш Усика та Джошуа планують провести навесні 2022 року;
- У доробку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули;
- У послужному списку 33-річного Ф'юрі 31 перемога (22 - нокаутом) і одна нічия. Він залишається непереможним на професійному рингу;
- Махмудов є непереможним боксером у надважкій вазі. Він входить до топ-25 надважковаговиків планети.