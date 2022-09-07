"Це може стати проривом і прикладом для інших збірних": у РФ заявили про організацію товариських матчів із Киргизстаном та Іраном

Збірна Росії з футболу 2022 року збирється зіграти дві контрольні гри - з Киргизією та Іраном.

Так, на фоні відсторонення національної команди країни-агресорки через повномасштабне вторгнення до України у РФ немає варіантів, як проводити товариській ігри з командами навіть далеко не середнього рівня.

Як наслідок, збірна Росії з футболу 24 вересня проведе перший поєдинок цього року. Після відсторонення від міжнародних турнірів представники країни-агресора домовилися про спаринг із командою Киргизстану, а в листопаді – з Іраном.

Цікаво, що почесний президент Російського футбольного союзу (РФС) В'ячеслав Колосков в інтерв'ю пропагандистському каналу "Матч ТВ" назвав ці домовленості справжнім проривом та прикладом для решти збірних.

"Дуже добре, що опонентів знайшли. Керівники РФС молодці, що вдалося домовитися, адже треба не лише з національними федераціями домовлятися, а й з Азіатською конфедерацією, з ФІФА. Все ж таки ігри, навіть товариські, вимагають узгодження.

Тож у РФС зробили велику роботу. Це може стати проривом і прикладом для інших збірних, що з Росією можна грати і потім буде легше домовлятися щодо проведення матчів", - заявив Колосков.

Додамо, що УЄФА подовжив "бан" клубам і збірним Росії у міжнародних змаганнях через повномасштабне вторгнення до України. Ще в перші дні повномасштабного вторгнення російських військ до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі у турнірах під своєю егідою. Тепер же УЄФА заборонив росіянам брати участь у змаганнях і в наступному сезоні-2022/23.

Водночас зазначимо, що Росію досі не виключили з УЄФА та ФІФА. Рішення, яке УЄФА ухвалив 2 травня, також не передбачає позбавлення країни-агресорки членства в європейській футбольній організації.

Росіяни востаннє провели матч у відборі до ЧС-2022 у листопаді минулого року. Тоді вони поступилися Хорватії 0:1.

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