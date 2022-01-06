"Це можна виправити": тренер "Реала" похвалив Луніна за його гру в Кубку Іспанії, але все ж виокремив певний недолік

"Це можна виправити": тренер "Реала" похвалив Луніна за його гру в Кубку Іспанії, але все ж виокремив певний недолік

Пресслужба клубу також залишилася задоволена діями Андрія.

Головний тренер мадридського " Реала " Карло Анчелотті прокоментував гру українського воротаря Андрія Луніна в матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти "Алькояно".

Слова керманича Королівського клубу наводить Marca.

"Лунін дуже добре зіграв у воротах, але з деякими помилками під час гри ногами. Мені подобається, що він справляється із грою на лінії, а ситуацію з грою ногами ми можемо виправити.

Все можна покращити, якби Лунін мав більше ігрової практики. Але я б не сказав, що Андрій гарантовано гратиме всі матчі в Кубку Іспанії, тоді як Куртуа не має абонементу на матчі внутрішньої першості, - зазначив італієць.

Зазначимо, що Лунін вийшов в стартовому складі мадридців вперше за рік. Востаннє він виходив із перших хвилин за "вершкових" 20 січня 2021 року, коли "Реал" також у рамках цієї стадії турніру грав саме проти "Алькояно". Та гра завершилася сенсаційною перемогою господарів (2:1).

Від статистичних ресурсів український кіпер отримав середні оцінки. Він здійснив три "сейви", одного разу вибив м'яч руками після навісу і зробив шість точних передач, що становить лише 26% від загальної кількості.

Цікаво, що гру Луніна відзначив й Twitter "Реала", який супроводив його виступ оплесками.

У своєрідному матчі-реваншу "Реал" здобув переконливу перемогу над нижчоліговим суперником із рахунком 3:1 ;

; Лунін перейшов до "Реала" влітку 2018 року з луганської "Зорі". За українця "вершкові" заплатили 8,5 мільйона євро;

Від того часу Лунін здавався в оренди "Леганесу", "Вальядоліду" і "Ов'єдо", сумарно за які провів 29 поєдинків. Наразі в його активі за "Реал" лише два матчі, і обидва проти "Алькояно".

Додамо, що "Реал" наразі є лідером Примери. В активі "вершкових" 46 очок після 20 зіграних матчів. Відрив від другого місця, на якому йде "Севілья", становить п'ять балів, проте "нервіонці" провели на гру менше. Свій наступний матч команда Анчелотті проведе 8-го січня, коли в рамках 20-го туру внутрішньої першості прийме "Валенсію".