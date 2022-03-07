"Це наша країна, нам нема куди йти": український футболіст - про вторгнення російських окупантів

"Це наша країна, нам нема куди йти": український футболіст - про вторгнення російських окупантів

Денис Мірошніченко залишається з сім'єю в Україні, поки ЗСУ та тероборона дають гідну відсіч ворогу.

Захисник "Олександрії" Денис Мірошніченко розповів, як змінилося його життя після повномасштабного військового вторгнення Росії на українські землі.

"Я залишаюся в Україні зі своєю сім'єю. Не можу точно сказати, де, але, на щастя, ми в безпеці. Ми всі хвилюємося і чекаємо, як все розвиватиметься. Сподіваємося, буде мир. Це наша країна, нам більше нема куди йти. Сподіваємося до останнього. Жінки та діти можуть виїжджати за кордон, а чоловікам заборонено.

Коли почалася війна, нам усім зателефонували з клубу і сказали, що всі повинні їхати додому на невизначений термін. Ми відчували напругу протягом попереднього місяця. Люди постійно говорили, попереджаючи, що в країні може статися щось погане, але до останнього не думали, що таке може статися. Ввечері напередодні ми всі усміхалися і не дуже вірили, але склали одяг, щоб бути готовими негайно поїхати.

Ми прокинулися близько 7 ранку від дзвінків від наших близьких, які сказали, що міста та військові бази бомблять. Ранок почався з паніки. Ми зібрали речі і поїхали до наших сімей, щоб ухвалити подальші рішення.

У нас є їжа, тож із провізією великих проблем немає. Усі з нашого клубу вирушили до своїх сімей, а не воювати. Давайте будемо чесними: як ми можемо таким чином допомогти, якщо ми не маємо жодного досвіду? Ми можемо допомагати по-іншому: допомагаємо армії, зокрема їжею.

Періодично з клубу телефонують і запитують, чи все добре, але ніхто не знає, що робити. Усі чекають вирішення ситуації. Ніхто не може будувати плани щодо футболу. Ми просто хочемо почути, що мир настав. Багато мирних людей гине, і це найжахливіше. Втрата життів - це найстрашніша катастрофа", - цитує Мірошніченка The Guardian.

Раніше повідомлялося, що тренер українського футбольного клубу зі зброєю захищає країну від російських загарбників.

Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / ТСН.ua

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