"Це наша Ліга чемпіонів": Шевченко назвав головне завдання для своєї команди у Серії А

"Це наша Ліга чемпіонів": Шевченко назвав головне завдання для своєї команди у Серії А

Український спеціаліст висловився про гру своєї команди.

Головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко прокоментував заключний перед зимовою перервою матч проти Аталанти та поділився очікуваннями від майбутнього своєї команди.

"У нас бойовий настрій. Ми граємо проти однієї з найсильніших команд, яка останніми роками показує дуже хороші результати. Цей клуб процвітає і міцний. Крім того, ми гратимемо проти чудового тренера.

Я вже говорив після матчу з Лаціо, що, як тільки у нас виникають складності, команда втрачає впевненість. Поєдинок із римлянами розпочався добре, ми контролювали гру, але після пропущеного голу команда втратила впевненість. Ми повинні налаштовуватись на те, щоб вигравати кожну дуель на полі. Потрібно брати гору в невеликих єдиноборствах і максимально викладатись. Від цього треба будувати наше майбутнє.

Положення у турнірній таблиці на цей момент для нас не критичне. Ми ще у грі. Після перерви розпочнеться друге коло, і ми маємо бути до нього готові. Але й цей рік треба завершити, зробивши все, що в наших силах.

Потрібно дивитися у майбутнє. Перед матчами треба думати, як краще підготуватись, з яким настроєм виходити на поле. І так кожну гру, навіть якщо ми граємо проти сильніших суперників.

В останніх поєдинках ми зустрічалися з командами, які виборюють Скудетто. Наше завдання – залишитися в Серії А. Це наша Ліга чемпіонів, і ми маємо добре грати проти наших прямих конкурентів. Команді треба бути трохи агресивнішими, особливо в індивідуальних єдиноборствах", - наводить слова Шевченка Сalcionews24.

"Дженоа" з 10 очками продовжує йти в зоні вильоту з Серії А. Команда Шевченка опустилася з 18-го місця на 19-те. Щоправда, від рятівної 17-ї сходинки генуезців відділяють всього два бали.

У 19-му турі внутрішньої першості "грифони" 21 грудня приймуть "Аталанту" Руслана Малиновського. Поєдинок відбудеться у вівторок, 21 грудня. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.

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