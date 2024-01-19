"Це наше життя": фігурист розповів, як наважився висвітлити війну в Україні на чемпіонаті Європи

Програму вигадали буквально за пару тижнів до самого Чемпіонату Європи, не так давно. Як поділився спортсмен, вдалося зміксувати музику Людовіка Ейнауді зі швидшою частиною з минулорічної програми й вкласти в це нову історію.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів фігурист Іван Шмуратко.

Чи не було проблем з організаторами та докорами

На думку хлопця, ніяких проблем не може бути. Навіть якби йому хтось щось сказав, від своїх намірів фігурист не відмовився б.

"Це моя місія в поїздках за кордон, представлення України через те, що я роблю. Це наше життя. Набагато більший відсоток, з того, що я бачу, підтримують і їм це відгукується. В Литві дуже відчувалася підтримка України. Там дуже багато, коли їдеш вулицями, наших прапорів. Відчутно, що люди там підтримують нас не просто словами, а й справами", - підсумував молодий спортсмен.

Раніше йшлося про те, що український фігурист Іван Шмуратко на чемпіонаті Європи-2024 з фігурного катання у литовському Каунасі виступив з "плямою крові" на сорочці. У такий спосіб хлопець надзвичайно потужно нагадав світові про жахи війни в Україні.

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