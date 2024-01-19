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"Це наше життя": фігурист розповів, як наважився висвітлити війну в Україні на чемпіонаті Європи

"Це наше життя": фігурист розповів, як наважився висвітлити війну в Україні на чемпіонаті Європи

Іван Шмуратко / Фото: Associated Press

Виступ хлопця не залишив нікого байдужими.

Програму вигадали буквально за пару тижнів до самого Чемпіонату Європи, не так давно. Як поділився спортсмен, вдалося зміксувати музику Людовіка Ейнауді зі швидшою частиною з минулорічної програми й вкласти в це нову історію.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів фігурист Іван Шмуратко.

Чи не було проблем з організаторами та докорами 

На думку хлопця, ніяких проблем не може бути. Навіть якби йому хтось щось сказав, від своїх намірів фігурист не відмовився б.

"Це моя місія в поїздках за кордон, представлення України через те, що я роблю. Це наше життя. Набагато більший відсоток, з того, що я бачу, підтримують і їм це відгукується. В Литві дуже відчувалася підтримка України. Там дуже багато, коли їдеш вулицями, наших прапорів. Відчутно, що люди там підтримують нас не просто словами, а й справами", - підсумував молодий спортсмен.

Раніше йшлося про те, що український фігурист Іван Шмуратко на чемпіонаті Європи-2024 з фігурного катання у литовському Каунасі виступив з "плямою крові" на сорочці. У такий спосіб хлопець надзвичайно потужно нагадав світові про жахи війни в Україні.

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