"Це найбільший трансфер з часів Ярмоленка": Луческу підтвердив перехід гравця "Динамо" до клубу АПЛ

"Це найбільший трансфер з часів Ярмоленка": Луческу підтвердив перехід гравця "Динамо" до клубу АПЛ

Керманич "біло-синіх" анонсував трансфер до "Евертона".

Кілька днів поспіль ходять чутки, що київське "Динамо" оформило трансфер захисника команди Віталія Миколенко у "Евертон".

Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу підтвердив, що один із футболістів команди дійсно перейде до англійського клубу. Прізвище гравця спеціаліст не назвав, проте все вказує на те, що це саме Миколенко.

"Один із гравців "Динамо" переходить до "Евертона". Це найбільший трансфер "Динамо" з моменту продажу Андрія Ярмоленка. Іде молодий гравець, і це приклад для інших. Дуже важливо, окрім результатів, надати молодим гравцям можливість розвиватися", - сказав Луческу в коментарі Telekomsport.ro.

Зазначимо, що ні київський клуб, ні "Евертон" ще не підтвердили на офіційному рівні перехід Віталія Миколенка.

Цього сезону Миколенко провів 21 матч за "Динамо" у всіх турнірах, у яких зробив три результативні передачі. На його рахунку також 21 матч за збірну України.

"Евертон" під керівництвом Рафаеля Бенітеса посідає 14-те місце турнірної таблиці АПЛ. Сьогодні "іриски" зіграють із "Челсі", який закриває трійку лідерів чемпіонату.

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