"Це найкращий момент у твоїй кар'єрі": захисник "Шахтаря" показав кумедний випадок з Марлосом (відео)

"Це найкращий момент у твоїй кар'єрі": захисник "Шахтаря" показав кумедний випадок з Марлосом (відео)

Кривцов тепло попрощався з партнером по команді.

Захисник "Шахтаря" Сергій Кривцов попрощався з півзахисником Марлосом.

Сьогодні стало відомо, що бразилець вирішив завершити співпрацю з "гірниками" та не став продовжувати контракт, який спливає в кінці цього місяця.

"Брате Марлосе, це - найкращий момент у твоїй кар'єрі за "Шахтар". Дякую тобі велике за все! Ти - топ! Завжди буду радий зустрічі з тобою!" - написав Кривцов на своїй сторінці в Instagram, супроводживши пост курйозним відео за участю його одноклубника.

На відео Марлос після поштовху суперника випадково збиває суддю у матчі з "Олександрією".

Марлос перейшов до "Шахтаря" з харківського "Металіста" у 2014-му році. Разом із "гірниками" хавбек завоював 12 трофеїв - чотири титули в УПЛ, чотири Кубки України та чотири Суперкубки країни.

Загалом гравець провів за донеччан 287 матчів та забив 74 голи у всіх турнірах. Марлос є 11-м бомбардиром і входить до топ-25 гравців за кількістю поєдинків в історії клубу.

Варто зазначити, що Марлос має українське громадянство та провів за національну команду 27 матчів.

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