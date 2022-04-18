"Це найменше, що ми можемо зробити": легіонер "Динамо" прихистив у себе вдома біженців з України

"Це найменше, що ми можемо зробити": легіонер "Динамо" прихистив у себе вдома біженців з України

Іспанський форвард також написав пост підтримки українською мовою.

Нападник київського "Динамо" Фран Соль, який на правах оренди виступає за іспанський "Ейбар", допоміг українцям під час війни з Російською Федерацією.

30-річний іспанець надав притулок у власному домі в Іспанії українським біженцям, які змушені були залишити свої домівки через повномасштабне вторгнення російських військ на територію України.

Крім того, Соль опублікував у себе в Twitter пост на підтримку українського народу, причому текст написав українською мовою.

"Будь-яка допомога - мала. Це найменше, що ми можемо зробити, щоб допомогти українському народу. Я і моя родина щасливі, що ви в нашому домі. Я сподіваюся, що ця різанина скоро закінчиться, і ви зможете бути у своєму домі, а поки тут - ваш. Слава Україні!", - написав іспанський футболіст.

Будь- яка допомога мала. Це найменше, що ми можемо зробити, щоб допомогти українському народу. Я і моя родина щасливі, що ви в нашому домі. Я сподіваюся, що ця різанина скоро закінчиться, і ви зможете бути у своєму домі, а поки тут ваш. Слава Україні! pic.twitter.com/D6T079vnxD — Francisco Sol Ortiz (@fran_sol9) April 17, 2022

Соль підписав п'ятирічний контракт з "Динамо" в січні 2019 року. Цей сезон він він проводить у оренді за клуб Сегунди "Ейбар". У нинішній кампанії на його рахунку три голи у 25 матчах за іспанську команду.

Раніше повідомлялося, що Роман Зозуля та Андрій Лунін зіграли у футбол з українськими біженцями в Іспанії.

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