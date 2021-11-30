Це не Мессі і Левандовські: Зірка "Реалу" назвав свого фаворита "Золотого м'яча-2021"

Німецький хавбек вважає достойним цієї нагороди свого партнера по команді.
У понеділок, 29 листопада, в паризькому театрі "Шатле" визначили найкращого футболіста 2021 року. "Золотий м'яч" за версією France Football цьогоріч отримав форвард ПСЖ Ліонель Мессі.
Півзахисник "Реала" Тоні Кроос висловив незгоду з результатами голосування.
"Спочатку я маю сказати, що індивідуальні нагороди не дуже мене цікавлять, але якщо вони існують, то нехай будуть.
На мій погляд, Мессі точно не повинен був перемагати цього разу. Для мене Бензема – найкращий, якщо ми оцінюємо гравця за підсумками року.
Немає сумнівів, що Мессі – найкращий гравець десятиліття разом із Роналду, але, на мою думку, Кріштіану перевершує Лео", – сказав Кроос у своєму подкасті.
- Ліонель Мессі отримав цю нагороду рекордний сьомий раз. Найближчий переслідувач аргентинця - Кріштіану Роналду, який отримував цю нагороду п'ять разів.
- У 2020 році нагорода не вручалася через пандемію коронавірусу.
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