"Це не найважливіша річ у світі": зіркова білоруска нахабно відповіла Костюк, яка відмовилася тиснути їй руку

Українка Марта Костюк не потиснула руку експершій ракетці світу Вікторії Азаренко після поєдинку другого кола Відкритого чемпіонату США.

Цю ситуацію прокоментувала сама білоруська тенісистка.

"Марта Костюк не потиснула мені руку після матчу? Я не здивувалась. Не думаю, що важливо щось з цього роздмухувати. Я завжди тисну руку суперницям. Така ж ситуація була у мене і з Ястремською у Вашингтоні. Що маємо, то маємо. Я рухаюся далі. Не можу нікого примушувати. Це їхнє рішення Що я відчуваю? Поки це не найважливіша річ у світі. Мені не потрібно, щоб мене плескали по спині. Я чітко знаю своє завдання. При всій повазі, але не думаю, що Костюк ознайомлена з моєю роботою в тенісній раді, адже вона там не представлена. Якщо хтось хоче поговорити, я завжди відкрита до цього", - цитує Азаренко Eurosport.

Білоруска також розповіла про своє ставлення до українки.

"Я ставлюся до неї як до тенісистки, колеги. Знаю, що вона проходить через багато складних ситуацій. З цим нелегко впоратися. Від себе бажаю, щоб у неї був хтось, хто вів би її трохи краще в цей складний час. Буде більше співчуття. Думаю, якщо ви намагаєтеся реагувати, це не завжди добре сприймається. Все, що я можу зробити – допомагати людям. Я не граю в політичні ігри, не граю в медіаігри, я тут не для цього", - додала вона.

Нагадаємо, що Костюк також публічно розкритикувала ідею запрошення Азаренко на благодійний матч від US Open для збирання коштів на допомогу Україні, який відбувся 24 серпня.

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