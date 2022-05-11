"Це не порятунок, а знищення": український чемпіон ММА - про жахи війни та окупацію росіянами Ірпеня

Чемпіон Bellator у напівсередній вазі Ярослав Амосов розповів про жахіття, яке його рідне місто Ірпінь пережило під час окупації військами РФ.

Український боєць від початку повномасштабного російського вторгнення вступив до лав тероборони та допомагав виганяти російських окупантів зі свого рідного міста Ірпінь.

Про по-справжньому моторошні картини війни, які йому довелося побачити власними очима, Ярослав Амосов розповів в інтерв'ю CNN.

Повний текст цього інтерв'ю пропонує до вашої уваги ТСН.ua.

Коли боєць ММА Ярослав Амосов ходить вулицями свого рідного міста Ірпінь, яке розташоване приблизно за 20 кілометрів на захід від столиці України Києва, є швидкоплинні моменти, коли здається, що це звичайний травневий день. Небо чисте й тихе, а на деревах над головою чути щебетання птахів. Амосов характеризує вечір як "спокійний".

Але для багатьох українців таких моментів було небагато відтоді як Росія почала своє вторгнення 24 лютого, і кожні кілька кроків Амосов нагадує про руйнування, які розв'язана Володимиром Путіним війна принесла його батьківщині.

Ще у квітні місцева влада заявила, що близько 50% критичної інфраструктури Ірпеня було знищено.

"Важко дивитися на своє місто, яке колись було сповнене щастям, життям", - каже чинний чемпіон світу Амосов в ексклюзивному інтерв'ю CNN Sport.

"Тут завжди було дуже красиво, люди були щасливі, вони були задоволені своїм життям і отримували від нього задоволення. І просто подивіться на місто зараз: воно у вогні, воно зруйноване, на це жахливо дивитися. Ви не можете їздити містом, тому що дороги були завалені деревами та уламками від будинків. Руйнування", - розповідає Амосов.

Фото: gettyimages.com

Українець є одним із найкращих бійців свого покоління. В активі Амосова 26 поєдинків і 26 перемог у змішаних єдиноборствах. Наразі Ярослав має найдовшу серію без поразок у всьому ММА. 13 травня він повинен був захищати свій титул чемпіона світу Bellator в напівсередній вазі на арені "Вемблі" в Лондоні.

instagram.com/s_amoskin

Амосов переслідував історичний рекорд Хабіба Нурмагомедов - 29 перемог за жодної поразки, і повинен був битися з Майклом Пейджем у довгоочікуваному поєдинку, перш ніж вторгнення Росії до України змусило його відмовитися від бою.

28-річний боєць повернувся додому з тренувального табору в Таїланді за чотири дні до початку війни. Після того, як російські війська почали наступ, Амосов доправив свою дружину та шестимісячного сина в безпечне місце поблизу українського кордону, а сам приєднався до територіальної оборони для надання допомоги мирним жителям в Ірпені та його околицях.

Похмура реальність війни швидко стала очевидною.

"У перші дні було дуже складно дивитися на це, звикати до всіх цих подій, спостерігати, як люди тікають з дому. Не всі могли поїхати, тому що у деяких людей були літні батьки, які не можуть самостійно пересуватися і вони просто не могли їх залишити. Люди тікають... хапають дітей та батьків на руки та біжать. Вони плачуть і не знають, що робити. Люди біжать зі своїми домашніми тваринами.

Я бачив, як солдат біг, тримаючи на руках дитину. Речі дитини всі були в крові, але кров не її, а батька. Мати бігла позаду. Не знаю, що сталося з батьком дитини, але на це дуже важко дивитися. Дитині, напевно, було років два-три, і вона навіть не розуміла, що відбувається. Я не чув, як вона плакала, просто для неї це був якийсь нереальний шок", - розповідає Амосов.

Такими шаленими були ті перші кілька днів вторгнення, що Амосов та його друзі, які, за його словами, ніколи раніше не мали зброї, пройшли лише короткий навчальний курс щодо поводження зі зброєю, оскільки бої в місті вже почалися. Амосов каже, що один із моментів, який найбільше запам'ятався йому, припав на кілька тижнів потому, коли більшу частину міста було звільнено від російської окупації.

Його команда об’їжджала Ірпінь, щоб роздати допомогу і знайшла мирних жителів, які майже місяць ховалися в підвалах з обмеженою кількістю їжі та води.

instagram.com/s_amoskin

Він яскраво згагадує, що один чоловік, якого вони знайшли, розплакався після того, як йому дали трохи хліба.

"Дуже боляче бачити, як людина плаче через те, що просто отримала шматок хліба", - розповідає Амосов.

Минулого тижня мер Ірпеня Олександр Маркушин у своїй заяві повідомив, що від моменту виведення російських військ у місті знайдено тіла 290 мирних жителів.

Маркушин повідомив, що ідентифіковано 185 загиблих, більшість із яких були чоловіками. Причиною смерті стали "осколкові та вогнепальні поранення". За словами Маркушина, щонайменше п'ятеро із загиблих отримали черепно-мозкові травми та голодували.

Згідно з останнім звітом Міжнародної організації з міграції (МОМ), загалом в Україні внутрішньо переміщено понад вісім мільйонів осіб.

Фото: Facebook/Олександр Кубраков

Амосов зізнається, що в найгірші моменти не знав, чи переживе день, щоб вночі лягти спати. Він розповідає, що щодня підтримувала його "шалена допомога" та доброзичливість громадян України.

Амосов та його група часто не встигали поїсти до вечора, але на узбіччі їх регулярно зустрічали мирні жителі, які готували їжу та варили гарячі напої для тих, хто допомагав Україні у війні. Навіть ті, у кого майже нічого не було, намагалися дати солдатам щось, іноді просто плитку шоколаду.

"Я пишаюся тим, що у нас є такі люди і що ми живемо в такій чудовій країні", - каже він.

Тоді як Амосов пережив найгірші бої в Ірпіні, не всім, з ким він воював, так пощастило. Поїхавши на кілька днів, щоб відвідати дружину та сина, Амосов розповідає, що повернувся і виявив, що один із молодих людей, які разом з ним йшли до територіальної оборони, загинув.

"Важко дивитися, як мама ховає сина, а поряд стоїть його дівчина, яка планувала з ним майбутнє", - згадує він.

"Це наш дім, тут живуть наші сім'ї, і ми хочемо, щоб усе повернулося як було. Ми жили добре, ми були задоволені всім. Коли ти дивишся на всіх цих людей, жінок, дітей, коли бачиш тих матерів, які поховали своїх дітей, коли бачиш, що відбувається з твоїм містом, коли твоє місто горить, то хочеш допомогти й хочеш захистити це місто, цю країну", - сказав Амосов.

Відео, яке Амосов опублікував минулого місяця, де він забирає свій пояс чемпіона світу Bellator з дому своєї матері в Ірпені, стало вірусним. На відео Амосов піднімається вгору по драбині в будинку, несучи поліетиленовий пакет, який відкриває, щоб знайти пояс.

Український чемпіон "захистив пояс" в підвалі під час війни проти Росії "Захистив титул"! Український чемпіон Bellator Ярослав Амосов повернувся в звільнений Ірпінь, де в підвалі дістав захований чемпіонський титул! Так Амосов переховував титул під час наступу російських військ. І тепер - повернувся за титулом у звільнений український Ірпінь! Опубліковано Суспільне Спорт Субота, 2 квітня 2022 р.

Він сміється і каже, що "отримав пояс вдруге", а пізніше опублікував фотографію, на якій він тримає титул над головою в оточенні групи людей у військовій формі.

instagram.com/s_amoskin

"У той момент це було приємно, тому що пояс був цілий і неушкоджений", - каже він.

"Добре, що моя мама надійно його сховала і він уцілів. І того ж дня російські солдати відступали з нашої частини України, тож настрій був кращий.

Але водночас я зараз стою тут, і в нашому місті спокійно, і це все добре, але я розумію і знаю, що відбувається в інших містах, і важко просто сміятися з друзями, важко бути в гарному настрої після того, як я побував у таких ситуаціях, коли постійно бомблять і стріляють", - розповів Амосов.

Одного разу під час війни друзі повідомили Амосову про його шанувальника - молодого чоловіка, який раніше займався бойовими мистецтвами, але тепер опинився в лікарні.

Амосов почав писати хлопцеві смс і незабаром домовився відвідати його. Коли він приїхав, то був спустошений, побачивши, що цей молодий фанат, якому було всього 20 років, втратив обидві ноги під час бою.

"Я не розумію, чому люди не вірять у те, що тут відбувається, вони думають, що (Росія - прим.) проводить "спеціальну операцію" з порятунку людей", - каже він, посилаючись на евфемістичний опис, яким користуються російські чиновники для опису вторгнення до України.

"Але ви подивіться, що відбувається з Маріуполем, подивіться на всі інші міста, які у нас є в Україні, які постраждали, і багато мирних жителів загинуло, які просто хотіли жити. Вони не хотіли війни, їх усе влаштовувало.

Я не розумію, як хтось може битися так жорстоко, без жодних правил. У мене таке враження, що це майже як щось не людське. Як можна так діяти? Скільки людей було поранено? Скільки загинуло? Скільки втратило їхні будинки? І вони говорять про порятунок? Це не порятунок, це знищення", - вважає Амосов.

Фото: Олексій Арестович/Facebook

Як тільки бої в Ірпені почали затихати, Амосов каже, що одразу повернувся до тренувань зі змішаних єдиноборств.

Логан Сторлі став бійцем, який повинен замінити Амосова в п'ятничному поєдинку проти Пейджа. Українець каже, що йому не терпиться повернутися до клітки, і він буде пильно стежити за тим, хто переможе.

"Зараз я відновлюю свою форму... Я хочу повернутися. Я хочу, щоб вся наша країна повернулася до колишнього життя, і я хотів би захистити свій пояс", - каже він.

Амосов зізнається, що не знає, коли це буде, але знає, який вигляд матиме його батьківщина, коли війна нарешті закінчиться.

"Для кожного громадянина України вона матиме вигляд найкращої країни у світі, найкрасивішої і найулюбленішої", - додав Амосов.

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