"Це не повинно повторитись": легенда збірної Німеччини відмовився їхати на ЧС-2022 до Катару

Легендарний захисник "Баварії" та збірної Німеччини Філіп Лам засудив рішення проводити чемпіонат світу в Катарі, тому не поїде у складі делегації на мундіаль.

Колишній капітан національної команди Німеччини та мюнхенської "Баварії" Філіп Лам відмовився увійти до складу делегації збірної Німеччини на чемпіонаті світу 2022 року у Катарі. Він виступив проти проведення турніру в країні, де порушуються права людини.

Про це футболіст заявив в інтерв'ю виданню Kicker.

"Я не входжу до складу делегації і не горю бажанням летіти туди як уболівальник. Я волію стежити за турніром вдома. Права людини мають відігравати найбільшу роль під час вибору господаря турніру. Це не повинно повторитись у майбутньому. Права людини, стабільність, розмір країни – схоже, нічого з цього не зіграло ролі. Чинні гравці не повинні заплющувати на це очі. Ми багато говорили про цінності. Їхнє втілення також є частиною того, що відбувається поза футбольним полем", – сказав Лам.

Нагадаємо, збірна України не зіграє на ЧС-2022. "Синьо-жовті" в фіналі плейоф європейської кваліфікації поступилися Уельсу.

Планетарна першість у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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