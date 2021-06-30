"Це не вилучення, смішно": легенда збірної Англії підірвав Мережу твітом про жахливу травму Бєсєдіна

Гаррі Лінекер переконаний, що арбітр несправедливо показав червону картку Маркусу Даніельссону.

Колишній нападник збірної Англії, а зараз експерт британського телеканалу ВВС Гаррі Лінекер розкритикував суддівство в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 Швеція - Україна.

В овертаймах шведський захисник Маркус Даніельссон зіграв прямою ногою в гомілку форварду українців Артему Бесєдіну. Головни арбітр Даніеле Орсато спочатку показав шведському футболісту жовту картку, але після перегляду VAR дістав червону.

Скріншот відео

Associated Press

Associated Press

Однак Лінекер у себе в Twitter заявив, що це порушення правил не тягнуло на вилучення. За його словами, це був звичайний ігровий епізод.

"Це не червона картка. Він мав повне право грати в цей м’яч. Уповільнений повтор знову перетворює нешкідливий епізод на щось більше. Смішно. Коли ти граєш у м’яч, то вже не можеш прибрати ногу. Той факт, що гравець випадково отримує через це травму, не означає, що це фол, не кажучи вже про червону" , - написав Лінекер.

У коментарях користувачі почали активно обговорювати епізод. Один з уболівальників назвав слова експертам смішними і прикріпив фото, яке показує наскільки фол був жорстким. У відповідь Гарі порадив не робити висновки, судячи зі статичних фото.

Never, ever go by a still photograph. Ever. https://t.co/HHfELIw6hw — Gary Lineker (@GaryLineker) June 29, 2021

Журналіст Fox Sports Australia Адам Пікок погодився з Лінекером, що Даніельсона вилучили несправедливо.

"Жахливий дзвінок. Гравця карають за те, що він першим був на м’ячі. В нього не було абсолютно жодного наміру робити що-небудь, крім того, як грати у футбол. Ще один приклад того, як можна перекрутити епізод", - написав Пікок.

Agree.

Horrible call.

Player being punished for being first to ball, with absolutely no intent to do anything but kick the football.

Another example of freeze frames being used to twist perception. https://t.co/TbkgohRNXy — Adam Peacock (@adampeacock3) June 29, 2021

А от відомий журналіст Пірс Морган прийняв бік України в цій суперечці.

"І це каже хлопець, який ніколи не вирішував ситуацій. Це була безрозсудлива гра, яка могла зламати ногу його супернику. Без сумніву, це червона картка", - запевнив Морган.

Says the bloke who never tackled. It was a recklessly high challenge that could have broken his opponent’s leg. Definite red card. https://t.co/tEmwHisPJb — Piers Morgan (@piersmorgan) June 29, 2021

Крім того, Лінекер виклав відео з епізодом, коли захисник України Олександр Карваєва врізався у підкаті в шведа Маркуса Берга.

"То це також червона картка? Бачите відмінності?", - обурився діями арбітра англієць.

So is that a red too? Any difference? pic.twitter.com/X55TFIV8Zf — Gary Lineker (@GaryLineker) June 29, 2021

Як повідомив асистент головного тренера збірної України Олександр Шовковський, через травму Бєсєдін пропустить решту континентального форуму. Артему доведеться повернутися до Києва і пройти поглиблене медичне обстеження.

Для Артема Бєсєдіна Чемпіонат Європи завершено / Associated Press

Україна наприкінці овертайму вирвала перемогу над Швецією (2:1) та вперше в історії вийшла у чвертьфінал Чемпіонату Європи. Там суперником підопічних Шевченка буде команда Англії , яка в першому раунді плейоф вибила Німеччину (2:0).

(2:1) та вперше в історії вийшла у чвертьфінал Чемпіонату Європи. Там суперником підопічних Шевченка буде , яка в першому раунді плейоф (2:0). Поєдинок Україна - Англія відбудеться у суботу, 3 липня, на "Стадіо Олімпіко" в Римі.

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