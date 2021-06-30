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"Це не вилучення, смішно": легенда збірної Англії підірвав Мережу твітом про жахливу травму Бєсєдіна

"Це не вилучення, смішно": легенда збірної Англії підірвав Мережу твітом про жахливу травму Бєсєдіна

Для Артема Бєсєдіна Чемпіонат Європи завершено / Associated Press

Гаррі Лінекер переконаний, що арбітр несправедливо показав червону картку Маркусу Даніельссону.

Колишній нападник збірної Англії, а зараз експерт британського телеканалу ВВС Гаррі Лінекер розкритикував суддівство в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 Швеція - Україна.

В овертаймах шведський захисник Маркус Даніельссон зіграв прямою ногою в гомілку форварду українців Артему Бесєдіну. Головни арбітр Даніеле Орсато спочатку показав шведському футболісту жовту картку, але після перегляду VAR дістав червону.

Скріншот відео / ©
Скріншот відео
© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press

Однак Лінекер у себе в Twitter заявив, що це порушення правил не тягнуло на вилучення. За його словами, це був звичайний ігровий епізод.

"Це не червона картка. Він мав повне право грати в цей м’яч. Уповільнений повтор знову перетворює нешкідливий епізод на щось більше. Смішно. Коли ти граєш у м’яч, то вже не можеш прибрати ногу. Той факт, що гравець випадково отримує через це травму, не означає, що це фол, не кажучи вже про червону" , - написав Лінекер.

У коментарях користувачі почали активно обговорювати епізод. Один з уболівальників назвав слова експертам смішними і прикріпив фото, яке показує наскільки фол був жорстким. У відповідь Гарі порадив не робити висновки, судячи зі статичних фото.

Журналіст Fox Sports Australia Адам Пікок погодився з Лінекером, що Даніельсона вилучили несправедливо.

"Жахливий дзвінок. Гравця карають за те, що він першим був на м’ячі. В нього не було абсолютно жодного наміру робити що-небудь, крім того, як грати у футбол. Ще один приклад того, як можна перекрутити епізод", - написав Пікок.

А от відомий журналіст Пірс Морган прийняв бік України в цій суперечці.

"І це каже хлопець, який ніколи не вирішував ситуацій. Це була безрозсудлива гра, яка могла зламати ногу його супернику. Без сумніву, це червона картка", - запевнив Морган.

Крім того, Лінекер виклав відео з епізодом, коли захисник України Олександр Карваєва врізався у підкаті в шведа Маркуса Берга.

"То це також червона картка? Бачите відмінності?", - обурився діями арбітра англієць.

Як повідомив асистент головного тренера збірної України Олександр Шовковський, через травму Бєсєдін пропустить решту континентального форуму. Артему доведеться повернутися до Києва і пройти поглиблене медичне обстеження.

Для Артема Бєсєдіна Чемпіонат Європи завершено / © Associated Press
Для Артема Бєсєдіна Чемпіонат Європи завершено / Associated Press
  • Україна наприкінці овертайму вирвала перемогу над Швецією (2:1) та вперше в історії вийшла у чвертьфінал Чемпіонату Європи. Там суперником підопічних Шевченка буде команда Англії, яка в першому раунді плейоф вибила Німеччину (2:0).
  •  Поєдинок Україна - Англія відбудеться у суботу, 3 липня, на "Стадіо Олімпіко" в Римі.