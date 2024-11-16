"Це не виправдання": 58-річний Майк Тайсон назвав причину поразки від Джейка Пола

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Майк Тайсон прокоментував свою поразку в бою проти популярного блогера Джейка Пола.

За словами 58-річного "Залізного Майка", йому довелося боксувати з травмою, але він не вважає це виправданням.

"Я щасливий від того, як провів бій. Важкий поєдинок, Пол – хороший боксер, повністю заслуговує на повагу від публіки. Так, я бився з травмою, але це не виправдання. Мене не цікавить думка суспільства, мені подобається те, що я робою", – сказав Майк у ринзі після поєдинку.

27-річний Пол переміг легенду боксу одноголосним рішенням суддів – 80:72, 79:73, 79:73. Суперники провели в ринзі 8 раундів по дві хвилини. Зазначимо, що цей поєдинок мав офіційний статус – результат занесено до статистики обох бійців.

Додамо, що спочатку Тайсон і Пол повинні були зійтися в ринзі ще 20 липня, але через погіршення стану здоров'я "Залізного Майка" поєдинок перенесли.

Для Тайсона це був перший офіційний поєдинок від 2005 року, коли він програв технічним нокаутом ірландцеві Кевіну Макбрайду. Тепер у послужному списку "Залізного Майка" 59 боїв: 50 перемог (44 – нокаутом) та 7 поразок. Ще два поєдинки були визнані такими, що не відбулися.

На рахунку Пола 11 перемог (7 – нокаутом) та одна поразка.

Нагадаємо, Майк Тайсон дав ляпаса Джейку Полу під час фінальної битви поглядів.

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