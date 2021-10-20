"Це не вірне правило": тренер "Шахтаря" поскаржився на суддівство у матчі з "Реалом"

Він вважає, що під час першого пропущеного голу був офсайд.

Головний тренер донецького " Шахтаря " Роберто Де Дзербі прокоментував поєдинок 3-го туру групової стадії Ліги чемпіонів проти мадриського " Реала ".

Слова керманича "гірників" цитує офіційний сайт донеччан.

Так, італійський фахівець поскаржився на суддівство під час першого пропущеного голу, зазначивши, що форвард гостей Карім Бензема перебував у положенні поза грою.

"Ні, це не найжахливіша поразка в кар'єрі. Я повинен ухвалювати рішення про те, як грати моїй команді, до початку матчу. Звичайно, у тренерів потім бувають такі ситуації, коли ти можеш програти. Але моя команда намагалася показати свій футбол.

У першому таймі ми навіть непогано грали. Потім трапилася ситуація, в якій ми пропустили перший гол - Бензема був в чистому офсайді. Але я вважаю, що це правило, яке неправильне, тому і зарахували цей гол. У другому таймі Вінісіус відразу забив другий м'яч - після матч став значно складніше для нас.

Я не хочу говорити виключно про перший гол, тому що насправді "Реал" грав дуже добре. А коли "Реал" грає як справжній "Реал", складно всім командам. Так що не можу нічого сказати. Відповідаю на ваше запитання з приводу правила. Я вважаю, що воно неправильне", - зазначив Де Дзербі.

"Шахтар" зазнав розгромної поразки від "Реала" з рахунком 0:5 ;

; У паралельному матчі цієї групи міланський "Інтер" вдома переміг тираспольський "Шериф" - 3:1.

Після третього туру групового етапу у квартеті D лідирує "Шериф" (6 очок), "Реал" (6) - на другому місці, "Інтер" (4) - третій, "Шахтар" (1) - останній.

Четвертий тур ЛЧ запланований на 3 листопада: "Реал" - "Шахтар", "Шериф" - "Інтер".

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