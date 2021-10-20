"Це не вірне правило": тренер "Шахтаря" поскаржився на суддівство у матчі з "Реалом"

Він вважає, що під час першого пропущеного голу був офсайд.
Головний тренер донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі прокоментував поєдинок 3-го туру групової стадії Ліги чемпіонів проти мадриського "Реала".
Слова керманича "гірників" цитує офіційний сайт донеччан.
Так, італійський фахівець поскаржився на суддівство під час першого пропущеного голу, зазначивши, що форвард гостей Карім Бензема перебував у положенні поза грою.
"Ні, це не найжахливіша поразка в кар'єрі. Я повинен ухвалювати рішення про те, як грати моїй команді, до початку матчу. Звичайно, у тренерів потім бувають такі ситуації, коли ти можеш програти. Але моя команда намагалася показати свій футбол.
У першому таймі ми навіть непогано грали. Потім трапилася ситуація, в якій ми пропустили перший гол - Бензема був в чистому офсайді. Але я вважаю, що це правило, яке неправильне, тому і зарахували цей гол. У другому таймі Вінісіус відразу забив другий м'яч - після матч став значно складніше для нас.
Я не хочу говорити виключно про перший гол, тому що насправді "Реал" грав дуже добре. А коли "Реал" грає як справжній "Реал", складно всім командам. Так що не можу нічого сказати. Відповідаю на ваше запитання з приводу правила. Я вважаю, що воно неправильне", - зазначив Де Дзербі.
- "Шахтар" зазнав розгромної поразки від "Реала" з рахунком 0:5;
- У паралельному матчі цієї групи міланський "Інтер" вдома переміг тираспольський "Шериф" - 3:1.
- Після третього туру групового етапу у квартеті D лідирує "Шериф" (6 очок), "Реал" (6) - на другому місці, "Інтер" (4) - третій, "Шахтар" (1) - останній.
- Четвертий тур ЛЧ запланований на 3 листопада: "Реал" - "Шахтар", "Шериф" - "Інтер".