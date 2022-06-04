"Це не Євробачення": ексгравець Уельсу закликав не шкодувати збірну України в майбутньому поєдинку

"Це не Євробачення": ексгравець Уельсу закликав не шкодувати збірну України в майбутньому поєдинку

Колишній півзахисник валлійської збірної Баррі Хорн поділився очікуваннями від фіналу плейоф кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 проти України.

Вирішальна битва за останню європейську путівку на мундіаль між збірними Уельсу та України відбудеться в неділю, 5 червня, на стадіоні "Мілленіум" у Кардіффі.

Напередодні цієї зустрічі колишній півзахисник національної команди Уельсу Баррі Хорн закликав своїх співвітчизників дати жорсткий бій українській збірній.

Він зауважив, що футбол - це не Євробачення, тож перемогу тут треба завоювати не голосуванням фанатів, а своєю грою.

"Це не пісенний конкурс Євробачення. Місця на чемпіонаті світу не визначаються всенародним голосуванням. Якби я грав, моє мислення було б простим: я хотів би перемогти їх. Це - спорт. Я тиснув суперникам руки, бажав їм всього найкращого, а потім грав у справжній футбол без жалю.

Я не був здивований, що Україна обіграла Шотландію, бо вони мають кілька дуже хороших гравців. Але право участі в чемпіонаті світу повинне бути здобутим на полі, а не на почуттях чи симпатіях. Переконаний, що ми все зробимо правильно, і цього разу я впевнений у результаті", - цитує Хорна видання Mirror.

Поєдинок Уельс - Україна розпочнеться о 19:00 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу доступна на нашому сайті.

Нагадаємо, жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Олександра Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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