"Це не жарт": Ф'юрі готуватиметься до бою за "абсолюта" з легендарним футболістом

Чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі збирається залучити колишнього форварда "Манчестер Юнайтед" та збірної Англії Вейна Руні до підготовки до можливого поєдинку за "абсолюта" проти Олександра Усика.

"Я говорив з Вейном вчора ввечері, і він готовий до цього. Він правша, але повинен змінити стійку на шульгу.

Ми збираємось залучити Руні для підготовки до бою з Усиком. Ні, це не жарт, це серйозно. Він збирається приїхати до табору приблизно на чотири тижні, щоб допомогти мені", – цитує "Циганського короля" ITV.

Нагадаємо, після своєї перемоги над Дереком Чісорою Ф'юрі зухвало викликав українця на бій. Олександр підійшов ближче до рингу і майбутні суперники провели дуель поглядів.

Очікується, що поєдинок відбудеться на початку 2023 року. Сторони поки що не підписали контракт на бій, тому його не затверджено офіційно.

В активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Олександр переміг британця Ентоні Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring .

британця Ентоні Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний . У послужному списку 34-річного Ф'юрі 33 перемоги (24 – нокаутом) і одна нічия.

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