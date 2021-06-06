"Це некрасиво": колишній російський боксер Валуєв відреагував на нову форму збірної України до Євро-2020

У РФ активно обговорюють екіпіровку "синьо-жовтих".

Колишній чемпіон світу з боксу росіянин Микола Валуєв поділився думкою щодо нової форми збірної України, в якій вона виступить на Чемпіонаті Європи-2020. На екіпіровку "синьо-жовтих" була нанесена карта країни з Кримом.

"Це спроба політизувати спорт, це некрасиво. Можна припустити, що у Криму проживають громадяни з російським паспортом, які будуть підтримувати збірну України.

Тут є певна хитрість. Треба розуміти, що вони мали на увазі, як це тлумачити. Подія ж може мати подвійне дно.

Політика - така річ, в якій є і подвійні, і потрійні стандарти. Мріяти можна скільки завгодно, але Крим - територія Російської Федерації. Це не обговорюється", - цитує Валуєва "Чемпионат".

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Фінальний турнір Євро-2020 повинен був відбутися від 12 червня до 12 липня 2020 року у 12 містах континенту, але через пандемію коронавірусу був відкладений на рік .

. Нові дати проведення турніру: 11 червня - 11 липня 2021 року.

Через неготовність пустити на трибуни вболівальників УЄФА скоротив кількість міст-господарів Євро-2020 з 12 до 11: Севілья замінила Більбао, а матчі, які повинен був прийняти Дублін, розподілили між Санкт-Петербургом і Лондоном.

Збірна України на майбутньому Чемпіонаті Європи зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Поєдинки заплановані в Амстердамі і Бухаресті.

Раніше ТСН Проспорт розповідав про правила відвідування стадіонів на Євро-2020, які потрібно знати українським уболівальникам.

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