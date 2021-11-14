"Це неможливо": Шевченко відхрестився від трансферів футболістів збірної України до "Дженоа"

"Це неможливо": Шевченко відхрестився від трансферів футболістів збірної України до "Дженоа"

Підписати земляків новому коучу "грифонів" заважає ліміт на гравців не з Євросоюзу.

Новоспечений головний тренер італійського "Дженоа" Андрій Шевченко прокоментував чутки про те, що в зимове трансферне вікно він хоче підписати футболістів збірної України Віталія Миколенка та Олександра Зінченка.

За словами керманича "грифонів", це неможливо через те, що в генуезького клубу вже вичерпаний ліміт на гравців з країн, які не входять до Євросоюзу.

"Так, це неможливо. За італійським законодавством можна мати лише двох гравців не з Євросоюзу. Цей ліміт уже вичерпано", - сказав Шевченко в ефірі програми "Великий футбол".

Також Андрій відповів на запитання стосовно можливих трансферів у "Дженоа".

"Із власником клубу в мене прямий зв'язок. Ми вже мали перший контакт, клуб вийшов на мене безпосередньо. Обговорювали з керівництвом багато моментів. Завтра важливий день - перехід клубу від старого власника до нового. Клуб має серйозні амбіції, але вони залежатимуть від того, як команда виступить у Серії А - залишиться там чи ні. Ми обговорили це питання. Коли відкриється трансферне вікно, коли клуб побачить, як він хоче посилити команду, тоді ми поговорими про це", - розповів український фахівець.

Нагадаємо, декілька днів тому Шевченко провів перше тренування в "Дженоа", а також дав дебютну пресконференцію у ролі коуча "грифонів".

Перший матч Андрія біля керма генуезького клубу запланований на 21 листопада - у цей день "грифони" в рамках 13-го туру Серії А прийматимуть "Рому", очолювану Жозе Моурінью.

7 листопада Шевченко очолив "Дженоа" , підписавши контракт до 30 червня 2024 року. Для 45-річного українського спеціаліста це перший досвід клубної роботи. Раніше він тренував лише збірну Україну, з якою дійшов до чвертьфіналу Євро-2020.

, підписавши контракт до 30 червня 2024 року. Для 45-річного українського спеціаліста це перший досвід клубної роботи. Раніше він тренував лише збірну Україну, з якою дійшов до чвертьфіналу Євро-2020. "Дженоа" - найстаріший футбольний клуб країни і дев'ятиразовий чемпіон Італії. Проте останнє "скудетто" команда завоювала ще в 1924 році.

Наразі "грифони" посідають 17-те місце в Серії А на межі зони вильоту. Команда з Генуї провалила старт сезону, набравши лише 9 очок у перших 12 турах.

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