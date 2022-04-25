"Це неповага до України": легендарний чеський хокеїст вимагає недопуску росіян до матчу НХЛ у Празі

"Це неповага до України": легендарний чеський хокеїст вимагає недопуску росіян до матчу НХЛ у Празі

Знаменитий чеський хокеїст, олімпійський чемпіон 1998 року Домінік Гашек закликав заборонити російським гравцям взяти участь у матчі НХЛ у Чехії.

Дворазовий володар Кубка Стенлі вважає неприпустимим дозволити російським хокеїстам зіграти в поєдинку НХЛ між "Сан-Хосе Шаркс" і "Нешвіл Предаторс", який повинен відбутися в жовтні у Празі.

Про це Гашек написав на своїй сторінці у Twitter. Він заявив, що якщо НХЛ допустить росіян до матчу, то це буде проявом неповаги до України та українського народу, який страждає від масових вбивств і злочинів з боку російських окупантів.

"Якщо НХЛ (з огляду на ситуацію) захоче допустити до участі в цьому матчі будь-якого російського гравця, я вважатиму це непрощенним вчинком. Якщо так станеться, я зроблю все, щоб цей матч не відбувся в нашій країні. Звернуся до уряду Чехії, організаторів заходу, потенційних партнерів та громадськості.

Якщо матч все-таки відбудеться, я закликатиму ігнорувати та засудити це рішення. Варто усвідомлювати, що участю російських спортсменів у заходах ми робимо величезну рекламу Росії та її дій. Ми рекламуємо агресію російських військових проти демократичної країни, вбивства десятків тисяч українців та злочини проти людства.

Матч НХЛ у Празі повинен стати святом світового хокею, а не рекламою російських злочинів в Україні. Це було б неповагою з боку НХЛ до України та її народу. І це не повинно статися!", - наголосив Гашек.

The NHL San Jose Sharks - Nashville Predators match should take place in Prague in October. If the NHL (given the situation) wants to allow any Russian player to play in this match, I will consider it an inexcusable act. https://t.co/to2w9LwQ34 — Dominik Hasek (@hasek_dominik) April 22, 2022

Зазначимо, що в складі "Предаторс" у НХЛ грає російський форвард Яків Тренін. А за "Сан-Хосе" виступають російські захисники Микола Книжов та Артемій Князєв, а також форвард Олександр Барабанов.

Раніше ТСН Проспорт писав, що збірна України здобула розгромну перемогу на старті юнацького чемпіонату світу з хокею.

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