"Це неправда": скандальний форвард "Динамо" відреагував на своє вигнання з оренди у Франції

"Це неправда": скандальний форвард "Динамо" відреагував на своє вигнання з оренди у Франції

Жерсон Родрігес досі вважає себе гравцем "Труа", попри заяву на офіційному сайті клубу.

Люксембурзький нападник київського "Динамо" Жерсон Родрігес прокоментував інформацію, що французький "Труа" достроково припинив з ним співпрацю. Орендна угода 26-річного футболіста була розрахована до кінця сезону-2021/22.

У коментарі виданню FanDay Родрігес заявив, що це не відповідає дійсності.

Зазначимо, що 16 лютого "Труа" на офіційному сайті повідомив, що Родрігес виключений з команди. У заяві французького клубу йдеться, що це рішення було ухвалено клубом "як запобіжний захід".

- Жерсоне, що сталося?

- Я хочу прокоментувати цю ситуацію, але поки що не можу.

- Це правда, що вас усунули від першої команди?

- Ні, ця інформація не відповідає дійсності. Це неправда.

- Навіщо тоді це повідомлення на сайті "Труа"?

- Не хочу коментувати. Зверніться до мого менеджера, він вам все розповість.

Жерсон виступав у складі "Труа" від вересня 2021 року. Вінгер збірної Люксембургу зіграв у 15 матчах французької команди у всіх турнірах, забив один гол та зробив один асист.

У грудні Родрігеса вже виключали із заявки на матчі французької команди. Також повідомлялося, що "Труа" може достроково повернути форварда до України через те, що тодішній головний тренер команди Лоран Баттлес був незадоволений виступами гравця та його способом життя.

Родрігес перейшов до киян влітку 2019 року з японського "Джубіло Івата" за 2 мільйони євро, його контракт з "Динамо" розрахований до 30 червня 2024 року.

влітку 2019 року з японського за 2 мільйони євро, його контракт з "Динамо" розрахований до 30 червня 2024 року. Другу частину сезону-2019/20 форвард провів в оренді у турецькому "Анкарагюджю", де забив 6 голів в 11 матчах Суперліги. У середині липня Родрігеса вигнали з "Анкарагюджю" за бійку з одноклубником.

за бійку з одноклубником. У стані "біло-синіх" він також запам’ятався скандалами - ЗМІ повідомляли, що нападник приїжджав на тренування з запахом перегару, а також посварився з тодішнім головним тренером Олексієм Михайличенком.

Минулого сезону Родрігес взяв участь у 22 поєдинках "Динамо" в УПЛ, забив 4 голи і зробив один асист.

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