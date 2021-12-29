"Це неприпустимо": легенда "Манчестер Юнайтед" розніс Роналду за "втечу" після невдалого матчу

Гарі Невілл пройшовся по Кріштіану, який проігнорував уболівальників.

Колишній захисник "Манчестер Юнайтед" Гарі Невілл розкритикував форварда "манкуніанців" Кріштіану Роналду після поєдинку 19-го туру англійської Прем'єр-ліги з "Ньюкаслом", який завершився внічию 1:1 .

Невіл обурився тим, що одразу після фінального свистка Роналду не приділив жодної уваги фанатам клубу, "сховавшись" у підтрибунному приміщенні.

"Це дратувало мене близько двох місяців. Жахливо коли старші гравці показують такий приклад молодшим. Не можна втікати після матчу. Бруну весь час ниє. Два центральні захисники погано діяли ззаду, у Магвайра взагалі ганебний сезон. Ви повинні бути поряд, коли ваші товариші потребують вас у такі моменти.

Зрештою, я люблю Роналду, він найкращий із тих, кого я коли-небудь бачив у житті. Але не треба так тікати з поля. Це неприпустимо", - заявив Невілл в ефірі Sky Sports.

Наразі "Манчестер Юнайтед" із 28 очками посідає сьоме місце в таблиці АПЛ. Від зони Ліги чемпіонів колектив Ральфа Рангніка відділяють сім балів. Утім, вони мають ще дві гри в запасі.

У наступному турі "червони дияволи" 30 грудня приймуть "Бернлі" на "Олд Траффорд". Гра розпочнеться о 22:15 за київським часом.

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