"Це неприпустимо": Лукаку прокоментував поразку Бельгії від України в плейоф Ліги націй

Лідер бельгійської збірної висловився про причини фіаско своєї команди в грі проти українців.

Капітан збірної Бельгії Ромелу Лукаку прокоментував поразку від України в першому матчі плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наступного розіграшу Ліги націй.

Номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок в іспанській Мурсії завершився вольовою перемогою команди Сергія Реброва з рахунком 3:1.

"Те, як ми пропустили голи, – це питання менталітету. Потрібно прагнути до перемоги в таких матчах і бути до цього спрямованим. У цьому питанні на нас чекає ще багато роботи, і нам доведеться починати з нуля. Але програвати таким чином не можна. Це неприпустимо.

Це психологічна проблема. Я порівнюю це з попереднім поколінням, зразка 2010 року. Нам потрібно знову створити цей переможний менталітет у роздягальні. Це складно, але тоді нам доведеться дійти згоди. Ми були занадто нечіткими одне з одним.

Чи можна виправити результат у матчі-відповіді? Їх не можна недооцінювати. Але в атмосфері на найвищому рівні і за такої підтримки вболівальників усе можливо", – цитує Лукаку HLN.

Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної Бельгії Руді Гарсія назвав причину поразки від України в Лізі націй.

Крім того, головний тренер української збірної Сергій Ребров прокоментував перемогу над Бельгією в Лізі націй.

Також керманич "синьо-жовтих" назвав переламний момент матчу Україна – Бельгія.

На успіх національної команди вже відреагував екстренер збірної України, а нині президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко.

Поєдинок-відповідь між командами в неділю, 23 березня, прийматиме бельгійське місто Генк. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Переможець двоматчевого протистояння між Україною та Бельгією отримає місце в найпрестижнішому Дивізіоні А Ліги націй. Збірна, яка програє, проведе наступний розіграш турніру в Дивізіоні В.

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