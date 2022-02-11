"Це неприпустимо": одноклубник Ярмоленка не отримав запрошення до збірної Франції через скандал з кішкою

"Це неприпустимо": одноклубник Ярмоленка не отримав запрошення до збірної Франції через скандал з кішкою

Головного тренера національної команди обурила поведінка Зума.

Захисник "Вест Гема" Курт Зума, який опинився у епіцентрі скандалу через жорстоке ставлення до своєї кішки, не отримав запрошення до збірної Франції на найближчі матчі.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам обурений поведінкою футболіста.

"Мене дуже здивував Курт. Це щось нестерпне, неймовірна жорстокість. Ці кадри шокують, це неприпустимо. Я не прокурор. Я вибираю склад за іншими критеріями. Бувало, коли гравці помилялися і не потрапляли до складу якийсь час. Але я не зміню підходу до наступної заявки", - цитує Дешама ESPN.

Цього сезону на рахунку Зума 15 ігор у всіх турнірах та один забитий гол;

Він став гравцем "молотобійців" улітку 2021 року, коли за 35 млн євро перебрався з "Челсі". "Вест Гем" заплатив 35 мільйонів євро за перехід Зума.

Від 2015 року футболіст викликається до збірної Франції, за яку встиг провести 11 матчів, у яких забив гол.

Читайте також:

"Що за шматок лайна": колишній чемпіон UFC пригрозив одноклубнику Ярмоленка, який вдарив свого кота

"Примушує до неприродних статевих актів": зірку "Баварії" звинуватили у жорстокому поводженні з тваринами

"Розірвав штани дівчини на шматки": таланта "Аякса" звинувачують у зґвалтуванні