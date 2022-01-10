"Це нереально": 13-річна українка ошелешила світ боксу своїм божевільним тренуванням (відео)

Захоплення юною спортсменкою висловив навіть легендарний Леннокс Льюїс.
Українська боксерка Кіра Макогоненко, яка минулого року завоювала золоту медаль на юніорському чемпіонаті Європи, спричинила фурор у Мережі.
13-річна українка виклала в Instagram відео одного зі своїх тренувань. Дівчинка на прізвисько "Рожева пантера" виконала трюк, який навряд чи зможуть повторити навіть найращі боксери-професіонали.
Кіра однією рукою жонглювала м'ячем, а другою била по пневмогруші. Все це вона робила одночасно, ще й балансуючи на дошці.
Майстерність юної україни не залишилася без уваги топових промоутерських компаній світу. Top Rank та DAZN Boxing опублікували ролик із тренування дівчинки у себе в соцмережах.
Запостив відео собі на сторінку в Instagram і колишній чемпіон світу в надважкій вазі Леннокс Льюїс. Британець зазначив, що ніколи не робив нічого подібного.
"Менні (Стюард, тренер Льюїса - прим.) ніколи не змушував мене робити таке. Чудова робота", - написав легендарний боксер під відео.
Менш ніж за тиждень відео на сторінці українки в Instagram зібрало понад 150 тисяч переглядів. Користувачі соцмережі щедро розхвалили дівчинку за її навички.
"Приголомшливо", "Це нереально", "Координація, реакція, таймінг - топ", "Ось це у тебе мозок працює, як ти його так розігнала?" - написали любителі боксу під вірусним роликом.
Додамо, що Макогоненко уже встигла провести 57 поєдинків, у всіх вона перемогла.
Мрією дівчинки є виступити на Олімпійських іграх. Тренує Кіру її батько, який є дворазовим чемпіоном світу з кікбоксингу та чемпіоном України з рукопашного бою.
Читайте також:
"Стихія проти стихії": Усик влаштував незвичайну "бійку" в Буковелі - епічне відео
Танзанійського боксера в першому раунді відправили в шалений нокаут за межі рингу: відео