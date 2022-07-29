"Це один із героїв сучасного покоління українців": Володимир та Олена Зеленські розповіли про Зінченка та його перехід до "Арсеналу"

Зазначимо, що 22 липня Олександр Зінченко офіційно перебрався з "Манчестер Сіті" до лондонського "Арсеналу".

Подружжя Зеленських у інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану розповіли, що думають про Сашка, яку саме роль він відіграє в суспільстві та український футбол загалом, а також його трансфер до "канонірів".

"Зінченко – людина, яку всі дуже люблять в Україні. Це один із героїв сучасного покоління українців. Ми завжди підтримуємо футболістів. Зінченко – хороший хлопець, і дівчата його дуже люблять. Саме тому я сподіваюся, що, коли Зінченко гратиме, наші громадяни стануть фанами цієї команди", - сказала перша леді України.

Зеленський, своєю чергою, ствердно відповів на запитання Морґана про те, чи вболіває він за "Арсенал", та зазначив, що загалом є прихильником футболу.

"Чесно, ми всі – фани Зінченка, як і сказала Олена. Особисто я знаю багатьох великих футболістів України. Правду кажучи, вони роблять велику справу, сумлінно працюють. Це відомі люди, які нам дуже сильно допомагають. Шевченко (Андрій, прим.) – велика людина. Не можу сказати, що я більший прихильник Зінченка, ніж Шевченка – інакше Шевченко перестане зі мною спілкуватися. У нас багато легендарних особистостей. Деякі беруть зброю і стоять на передовій. Знаємо добре гравців із інших клубів, зокрема "Динамо". Я прихильник футболу, як і багато хто з наших громадян", - сказав президент України.

Додамо, раніше ЗМІ писали, що трансфер Зінченка обійдеться лондонцям у 30 мільйонів фунтів (35 мільйонів євро). Ще 2 мільйони фунтів (2,3 млн євро) передбачені бонусами. Олександр підписав із лондонцями довгостроковий контракт. Футболіст збірної України вже дебютував у футболці "Арсеналу".