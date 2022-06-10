"Це подарунок для усієї команди": французький вундеркінд "Реала" підтримав Україну презентом (відео)

Зірковий футболіст мадридськоо "Реала" та збірної Франції Едуардо Камавінга здійснив щемний жест на адресу України.

19-річний хавбек після поєдинку відбору на Євро U-21 між Україною та Францією відвідав роздягальну "синьо-жовтих", аби зробити презент та висловити підтримку всій Україні, яка продовжує страждати від повномасштабного вторгнення РФ.

Камавінга подарував футболістам молодіжної збірної України футболки гравців U-21 "Ле Бле". Жест від імені гравців збірної Франції U-21 гравець пояснив ситуацією з війною в Україні. Півзахисник висловив співчуття гравцям української команди через воєнні події в країні.

"Це подарунок для всіх людей в Україні. Тому що ми знаємо, що ситуація в країні зараз не нормальна. Ми сподіваємося, що найближчим часом ситуація покращиться", - сказав Камавінга.

Ці слова та сам вчинок українські футболісти та їхній тренер Руслан Ротань зустріли оплесками.

France U21 & Real M CM Eduardo Camavinga came to Ukraine’s dressing room post 3-3 draw yday and presented the side with a whole heap of France jerseys for the U21 squad



‘We know there’s currently a bad situation & this is a present for all the people (team)’



: gres.evgenii pic.twitter.com/R3hhSVQdw1 — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 10, 2022

Матч Україна - Франція завершився надрезультативною нічиєю з рахунком 3:3 ;

; Камавінга у цій дуелі з'явився на 56 хвилині. У сезоні 2021/22 19-річний півзахисник взяв участь у 40 матчах мадридської команди в усіх турнірах, забивши два м'ячі;

Перед заключним матчем Україна втратила шанси зайняти перше місце у відбірковій групі і не опуститься нижче за друге місце, яке дозволяє поборотися за вихід на Євро-2023 у матчах плейоф. У неділю, 12 червня, команда Ротаня зіграє проти однолітків із Вірменії.

Додамо, що фінальний турнір Євро-2023 відбудеться в червні-липні 2023 року. Його прийматимуть Грузія і Румунія, вони отримали автоматичні путівки як господарі турніру.