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"Це подарунок для усієї команди": французький вундеркінд "Реала" підтримав Україну презентом (відео)

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"Це подарунок для усієї команди": французький вундеркінд "Реала" підтримав Україну презентом (відео)

Фото: Associated Press

Зірковий футболіст мадридськоо "Реала" та збірної Франції Едуардо Камавінга здійснив щемний жест на адресу України.

19-річний хавбек після поєдинку відбору на Євро U-21 між Україною та Францією відвідав роздягальну "синьо-жовтих", аби зробити презент та висловити підтримку всій Україні, яка продовжує страждати від повномасштабного вторгнення РФ.

Камавінга подарував футболістам молодіжної збірної України футболки гравців U-21 "Ле Бле". Жест від імені гравців збірної Франції U-21 гравець пояснив ситуацією з війною в Україні. Півзахисник висловив співчуття гравцям української команди через воєнні події в країні.

"Це подарунок для всіх людей в Україні. Тому що ми знаємо, що ситуація в країні зараз не нормальна. Ми сподіваємося, що найближчим часом ситуація покращиться", - сказав Камавінга.

Ці слова та сам вчинок українські футболісти та їхній тренер Руслан Ротань зустріли оплесками.

  • Матч Україна - Франція завершився надрезультативною нічиєю з рахунком 3:3;
  • Камавінга у цій дуелі з'явився на 56 хвилині. У сезоні 2021/22 19-річний півзахисник взяв участь у 40 матчах мадридської команди в усіх турнірах, забивши два м'ячі;
  • Перед заключним матчем Україна втратила шанси зайняти перше місце у відбірковій групі і не опуститься нижче за друге місце, яке дозволяє поборотися за вихід на Євро-2023 у матчах плейоф. У неділю, 12 червня, команда Ротаня зіграє проти однолітків із Вірменії.

Додамо, що фінальний турнір Євро-2023 відбудеться в червні-липні 2023 року. Його прийматимуть Грузія і Румунія, вони отримали автоматичні путівки як господарі турніру.

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