"Це пошкодження мозку": амбасадор ЧС-2022 оскандалився гомофобною заявою

Колишній футболіст збірної Катару та амбасадор Чемпіонату світу 2022 року Халід Салман потрапив у гучний скандал через свою дискримінаційну заяву про представників ЛГБТ-спільноти.

Про це повідомляє видання Reuters.

Під час інтерв'ю німецькому каналу ZDF він заявив, що гомосексуальність є пошкодженням мозку.

"Вони мусять прийняти наші правила. Це харам. Я не суворий мусульманин, але чому це харам? Тому що це пошкодження мозку", – сказав Салман.

"L'omosessualità è una malattia mentale". La dichiarazione rilasciata alla tv tedesca @ZDF dall'ambasciatore dei Mondiali di calcio del Qatar Khalid Salman. pic.twitter.com/LiVgGY6Bbn — Alekos Prete (@AlekosPrete) November 8, 2022

Після цих слів до групи підійшов представник організаційного комітету і попросив припинити інтерв'ю.

Скандальні слова Салмана викликали обурення у світової спільноти. Нетолерантне ставлення до сексуальних меншин засудили в соцмережах.

"Очевидно, що ці коментарі жахливі", – розкритикувала Салмана міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Файзер.

Повідомляється, що організатори ЧС-2022 відмовилися прокоментувати скандальну ситуацію, яка сталася.

ЧС-2022 відбудеться від 20 листопада до 18 грудня в Катарі. У матчі-відкритті світової першості збірна країни-господарки турніру зустрінеться з Еквадором.

Вперше в історії Мундіаль відбудеться на Близькому Сході. Також цей ЧС стане першим, який проводитиметься не влітку, а восени та взимку. Це пов'язано з погодними умовами в країні-господарці, де температура повітря в червні – липні сягає позначки понад 40 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, збірна України не зіграє на ЧС-2022. "Синьо-жовті" в фіналі плейоф європейської кваліфікації поступилися Уельсу.

Читайте також:

"Вибір був помилкою": колишній президент ФІФА зізнався, хто допоміг Катару стати господарем ЧС-2022

Із найтитулованішим футболістом планети, але без зірки "Ліверпуля": збірна Бразилії оголосила заявку на ЧС-2022

Чемпіонат світу-2022: календар і результати всіх матчів