"Це повинно мати наслідки": норвезькі лижниці підтримали можливий бойкот змагань через росіян і білорусів

Лижниці збірної Норвегії бойкотуватимуть змагання під егідою Міжнародної федерації лижного спорту (FIS), якщо до них допусять представників Росії та Білорусі.

Про це вони заявили в коментарі виданню SVT Sport.

Норвезькі лижниці Рагнхіль Хага, Анна Свенсен та Ані Аппельквіст Стенсет підтримали своїх шведських колег, які раніше також пригрозили бойкотом, якщо спортсменів країн-агресорок повернуть на міжнародну арену.

"Я вважаю, що це було сміливо. Добре, що вони (шведки - прим) чітко висловлюють свою позицію, і я їх підтримую. Для нас все, що відбувається там, має сюрреалістичний вигляд.

Особисто мені було дивно дорогою додому з Олімпіади сидіти пліч-о-пліч зі Степановою та іншими, а через кілька тижнів бачити, як вона стоїть з Путіним і виступає з промовою за його справу. Ми хочемо, аби участь брали усі найсильніші, але не за будь-яку ціну", - заявила Хага.

"Буде зовсім неактуально виходити на старт, якщо вони (росіяни та білоруси - прим.) там будуть. Я сподіваюся, що FIS ухвалить рішення не допускати їх", - зазначила Свенсен.

"Я нічого не маю проти самих спортсменів особисто, але ми не хочемо, щоб їм дозволили стартувати. Те, що Росія робить, неприйнятно, і це повинно мати наслідки", - сказала Стенсет.

Відсторонення росіян і білорусів у лижному спорті

Наразі представники країн-агресорок відсторонені в лижному спорті, однак наприкінці вересня очільник Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив про бажання допустити до змагань російських спортсменів, які не підтримують війну в Україні.

Питання можливого дозволу росіянам і білорусам повернутися до змагань Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) планує розглянути 22 жовтня.

Нагадаємо, що на початку повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України, голова МОК рекомендував міжнародним федераціям не допускати спортсменів країн-агресорок до змагань. Однак у червні Бах зробив резонансну заяву про те, що недопуск до змагань росіян і білорусів порушує принцип "спорт поза політикою" та унеможливлює "чесність проведення змагань".

Читайте також:

Жарт дня: у Росії турнір з біатлону відбувся без пострілів з гвинтівки, бо не було патронів

"Це смішна дискусія": зірковий шведський біатлоніст засудив президента МОК за потурання росіянам

Росіян і білорусів можуть повернути до лижного спорту: наміри FIS рішуче засудили Норвегія та Фінляндія